۵ مدال نمایندگان بوچیا ایران در مسابقات بین المللی قزاقستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان رقابت های بین المللی بوچیا در قزاقستان، حسین اسماعیلی در بخش انفرادی کلاس BC۴ حریفی از کشور میزبان را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

موسی رئوفیان در فینال رقابت‌های انفرادی کلاس BC۲ حریفی از کشور ازبکستان را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست داد و بر سکوی نخست ایستاد. همچنین مریم ملکی فلاح در فینال رقابت‌های انفرادی کلاس BC۴ حریف خود از کره جنوبی را با نتیجه ۷ بر یک شکست داد و بر سکوی نخست ایستاد.

همچنین فرزانه دلارامی در کلاس BC۱ در پایان مرحله گروهی مقابل حریفی از کشور میزبان به برتری رسید اما به دلیل اختلاف امتیاز در جدول در جایگاه دوم ایستاد و موفق به کسب مدال نقره شد. ندا غایبی دیگر نماینده کشورمان در همین کلاس با نتیجه ۱۳ بر صفر برابر حریفی از ازبکستان به پیروزی رسید و موفق به کسب مدال برنز شد.