نشست دوباره هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک با وزیر ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین نشست اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک۱۴ مرداد بعد از یک وقفه سه ماهه و با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش در محل این کمیته برگزار شد.

حالا به فاصله ۲ هفته بعد از برگزاری آن نشست، اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک دوباره تشکیل جلسه خواهند داد و این بار هم با حضور وزیر ورزش؛ این نشست البته به میزبانی وزارت ورزش و ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد.

نشست دوباره هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک و وزیر ورزش سه شنبه (۲۸ مرداد) برگزار می شود. قرار است در این نشست پیرامون مسائل مرتبط با بازی های پاراآسیایی جوانان، بازی های پاراآسیایی ناگویا و بازی های پاراآسیایی لس انجلس تصمیم گیری شود.