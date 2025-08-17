  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۲۴

نشست دوباره هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک با وزیر ورزش

نشست دوباره هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک با وزیر ورزش

اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک به فاصله دو هفته بعد از نشست مشترکی که با وزیر ورزش داشتند، نشست دوباره‌ای با او برگزار خواهند کرد و این بار در وزارت ورزش.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین نشست اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک۱۴ مرداد بعد از یک وقفه سه ماهه و با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش در محل این کمیته برگزار شد.

حالا به فاصله ۲ هفته بعد از برگزاری آن نشست، اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک دوباره تشکیل جلسه خواهند داد و این بار هم با حضور وزیر ورزش؛ این نشست البته به میزبانی وزارت ورزش و ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد.

نشست دوباره هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک و وزیر ورزش سه شنبه (۲۸ مرداد) برگزار می شود. قرار است در این نشست پیرامون مسائل مرتبط با بازی های پاراآسیایی جوانان، بازی های پاراآسیایی ناگویا و بازی های پاراآسیایی لس انجلس تصمیم گیری شود.

کد خبر 6562069

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها