به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد ویژه اربعین در مرز مهران اظهار کرد: مرز مهران سالانه هشت میلیون تردد زائر را شاهد است که این عدد چندین برابر جمعیت کل استان است و ضرورت سرمایه‌گذاری جدی در زیرساخت‌ها را نشان می‌دهد.

مهاجرانی گفت: مرزنشینان ایلام در دوران دفاع مقدس با غیرت و ایستادگی مثال‌زدنی، امنیت کشور را حفظ کردند و امروز نیز در اربعین همان روحیه را نشان می‌دهند.

سخنگوی دولت بیان کرد: همچنین توسعه مرز جدید و استقرار منطقه آزاد تجاری در دستور کار دولت است و با تحقق آن‌ها، مهران به یکی از مهم‌ترین کانون‌های اقتصادی و زیارتی کشور تبدیل خواهد شد.

وی محیط زیست را یکی از محورهای مهم خدمات اربعین دانست و افزود: مدیریت پسماند، کاهش استفاده از پلاستیک و آموزش رفتار مسئولانه به زائران باید به برنامه اربعین افزوده شود تا چهره‌ای پاک از این حرکت عظیم ثبت شود.

سخنگوی دولت از پیگیری‌های ویژه وزارت راه برای تکمیل پروژه راه‌آهن ایلام و اتصال آن به مهران خبر داد و گفت: این امر می‌تواند جابه‌جایی زائران و رونق اقتصادی منطقه را به شکل پایدار متحول کند.