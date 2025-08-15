مرثیه خوانی میثم مطیعی در حسینیه امام خمینی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اربعین حسینی، مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی کشور، در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد و میثم مطیعی در این مراسم به مرثیه خوانی پرداخت.

در ادامه بخشی از این مرثیه خوانی تقدیم مخاطبان می‌شود: