  1. دین و اندیشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

مرثیه خوانی میثم مطیعی در حسینیه امام خمینی

مرثیه خوانی میثم مطیعی در حسینیه امام خمینی

همزمان با اربعین حسینی، مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی کشور، در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد و میثم مطیعی در این مراسم به مرثیه خوانی پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اربعین حسینی، مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی کشور، در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد و میثم مطیعی در این مراسم به مرثیه خوانی پرداخت.

در ادامه بخشی از این مرثیه خوانی تقدیم مخاطبان می‌شود:

کد خبر 6560444
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها