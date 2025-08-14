استفاده از همه ظرفیت ها برای توسعه استان اردبیل ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار اردبیل در دیدار با هیأت‌رئیسه شورای ائتلاف استان اردبیل اظهار کرد: نقش مردم در تقویت پایه‌های انسجام ملی در جنگ ۱۲ روزه مثال‌زدنی بود و حتی افرادی که در آوردگاه انتخابات حضور نداشتند، با حمایت و همدلی خود در استحکام جبهه داخلی و بنیان‌های ملی نقش‌آفرینی کردند.

‌

مسعود امامی یگانه با بیان اینکه رویکرد دولت چهاردهم بر پایه وفاق ملی است، افزود: برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور و تعالی جامعه، باید از همه ظرفیت‌های موجود، فارغ از نگاه حزبی و جناحی، استفاده شود.

‌

وی با تأکید بر بهره‌گیری از تجربیات جریان‌های مختلف فکری و سیاسی، تصریح کرد: اگرچه در نظام‌های مدیریتی معمولاً جریان پیروز سکان امور را در دست دارد، اما توسعه سیاسی و اقتصادی نیازمند استفاده از خرد جمعی و تجربه همه سلایق است.

‌

امامی یگانه بر لزوم ایجاد بستر مناسب برای حضور افراد شایسته در انتخابات تأکید کرد و ادامه داد: فضای انتخاباتی باید به گونه‌ای باشد که افراد توانمند و متخصص بدون دغدغه مالی و موانع دیگر وارد عرصه شوند و خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند.