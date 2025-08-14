  1. استانها
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۰۹

واژگونی پراید در گناباد یک کشته و ۷ مصدوم داشت

مشهد - مسئول اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: واژگونی خودروی سواری پراید در محور گناباد به تربت حیدریه یک کشته و هفت مصدوم بر جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین اسماعیل زاده اظهار کرد: به دنبال اعلام گزارش واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پراید با هشت سرنشین در محور گناباد - تربت حیدریه چهار دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

مسئول اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد ادامه داد: به محض حضور آمبولانس و درخواست امداد هوایی، بالگرد اورژانس به صحنه اعزام و مصدومان پس از اقدامات نخست اورژانسی بر اساس اولویت با بالگرد و سایر آمبولانس‌ها به بیمارستان علامه بهلول گنابادی منتقل شدند.

وی گفت: یکی از هشت سرنشین خودروی سواری به علت شدت صدمات وارده در دم جان باخت.

