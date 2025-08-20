تصادف زنجیره ای در محور ملک آباد به مشهد منجر به مصدومیت ۱۲ نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پهلوان کاشی اظهار کرد: عصر چهارشنبه تصادف زنجیره‌ای که در محور ملک آباد به مشهد رخ داد، منجر به مصدومیت ۱۲ نفر از سرنشینان این خودروها شد. در این حادثه چندین دستگاه خودرو به صورت زنجیره‌ای با هم برخورد کردند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، یک دستگاه «اتولانس» و نیز بالگرد اورژانس امداد و نجات هوانیروز به صحنه اعزام شدند.

وی ادامه داد: تمامی مصدومان حادثه به بیمارستان‌های طالقانی، امدادی و شهید هاشمی نژاد مشهد منتقل شدند.