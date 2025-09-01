  1. استانها
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۱۶

امدادرسانی به ۴ مصدوم در تصادف جاده تربت حیدریه به مشهد

مشهد - مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی گفت: بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی سواری تیبا و پژو پارس در محور مشهد به تربت حیدریه چهار نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی منیری اظهار کرد: طی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات خراسان رضوی عصر دوشنبه در محور مشهد به تربت حیدریه و در محدوده روستای رباط سفید، دو دستگاه خودروی سواری تیبا و پژو پارس به شدت با یکدیگر برخورد کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی بیان کرد: بلافاصله نیروهای عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای گرماب با خودروهای آمبولانس و تخصصی نجات به محل اعزام شدند.

وی گفت: پس از رسیدن نیروهای عملیاتی و ارزیابی حادثه مشخص شد ۴ نفر در این حادثه مصدوم شدند.

منیری افزود: پس از اقدامات پیش بیمارستانی مصدومین با همکاری نیروهای اورژانس و بالگرد به مراکز درمانی منتقل شدند.

