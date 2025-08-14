به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد: تلفات تجاوز اسرائیل با حمایت آمریکا در این هفته، بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ شهید و زخمی، از جمله کودکان، زنان و آوارگان است.

رهبر جنبش انصارالله یمن در این باره ادامه داد: در میان عوامل شهادت جنایت نسل‌کشی دشمن اسرائیلی در این هفته، جعبه‌ها و بسته‌هایی هستند که به نام کمک‌رسانی از هوا بر سر فلسطینیان ریخته شده‌اند. جنایت گرسنگی یکی از فجیع‌ترین و بدترین جنایاتی است که دشمن اسرائیلی در نوار غزه مرتکب شده است. اسرائیل نسل کاملی را در غزه هدف قرار داد.

عبدالملک الحوثی اضافه کرد: دشمن اسرائیلی تلاش می‌کند جهان را فریب دهد تا اجازه دهد کمک‌ها بر سر مردم فلسطین، طبق نقشه‌ای که آنها را هدف قرار می‌دهد، ریخته شود. اگر این میزان کمک‌رسانی هوایی ادامه یابد، معادل یک روز از آنچه از طریق گذرگاه‌های بسته وارد می‌شود، در دسترس نخواهد بود.

وی تصریح کرد: علیرغم جنجال بزرگ بین‌المللی، دشمن اسرائیلی اجازه ورود تعداد بسیار کمی از کامیون‌های حامل مواد غذایی تاریخ گذشته را می‌دهد. دشمن اسرائیلی کامیون‌ها را در دروازه‌های بنادر تا زمان انقضای آنها متوقف کرده و سپس اجازه ورود مقدار کمی از آنها را می‌دهد که برای مردم فلسطین مضر است. هر روز تعداد بیشتری (در غزه) از گرسنگی شهید می‌شوند به خصوص کودکان که بیشترین آسیب را دیده و کم‌تحمل‌ترین ها هستند. رنج کودکان در نتیجه گرسنگی و سوءتغذیه بسیار زیاد است. تله‌های مرگ آمریکایی-اسرائیلی همچنان هر روز وعده‌های غذایی کشنده ارائه می‌دهند. اسرائیل عمداً کودکان را هدف قرار می‌دهند و عمداً به آنها تیراندازی می‌کنند که باعث جراحات مهلکی نیز می‌شود. دشمن اسرائیلی در جریان تجمعات غیرنظامیان در نقاط توزیع مواد غذایی، همه جمعیت حاضر را با گلوله هدف می‌گیرد. چون دشمن اسرائیلی یک نسل کامل از مردم فلسطین را در نوار غزه هدف قرار داده است؛ به همین دلیل، این جنایات به عنوان نسل‌کشی توصیف می‌شوند.

الحوثی گفت: جنایات دشمن اسرائیلی گواه آن است که این دشمن به نقطه‌ای رسیده است که از تمام احساسات انسانی و ارزش‌های فطری تهی شده است و هیچ قانون، قاعده، پیمان، حقوق یا آداب و رسوم الهی را به رسمیت نمی‌شناسد. دشمن اسرائیلی عمداً روزنامه‌نگاران، از جمله ۶ نفر از آنها را در چادرشان هدف قرار داد. این یک قتل عام عمدی و یک حمله عمدی است. وقتی دشمن اسرائیلی روزنامه‌نگاران را هدف قرار می‌دهد، نمی‌خواهد حقیقت به گوش مردم در سراسر جهان برسد. جنایت باند ظالم و جنایتکار صهیونیستی به سطحی از جنایت رسیده است که هیچ باند دیگری در هیچ کجای جهان به پای آن نرسیده است.

این مقام یمنی در ادامه افزود: دشمن اسرائیلی هر نوع جنایتی را، صرف نظر از شکل یا نوع آن، علیه مردم فلسطین در نوار غزه مرتکب شده است. دشمنان صهیونیستی از یک سو جنایتکار هستند و از سوی دیگر در ابداع روش‌های ظلم، شکنجه، بی‌عدالتی و جنایت مهارت دارند. وقتی به انواع جنایاتی که دشمنان صهیونیستی مرتکب می‌شوند فکر می‌کنیم، از وحشیگری، تجاوز و نفرت آنها شگفت‌زده می‌شویم.