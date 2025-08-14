https://mehrnews.com/x38Mrq ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۱۳ کد خبر 6560531 استانها سمنان استانها سمنان ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۱۳ عزاداری اربعین حسینی در گرمسار گرمسار - تعدا کثیری از مردم و مسولین گرمسار در عزاداری حضرت امام حسین ع شرکت و به عزاداری پرداختند. دریافت 44 MB کد خبر 6560531 کپی شد مطالب مرتبط آیین دلدادگی در استان سمنان؛ ارادت به امام حسین(ع) در اربعین اربعین در استان سمنان؛ آئینهای از عشق، همدلی و میراث ماندگار عاشورایی اربعین دلدادگان حسینی در ۵۵ نقطه از استان سمنان برگزار شد برچسبها اربعین حسینی گرمسار مراسم عزاداری محرم و صفر
