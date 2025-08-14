  1. استانها
  2. سمنان
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۱۳

عزاداری اربعین حسینی در گرمسار

عزاداری اربعین حسینی در گرمسار

گرمسار - تعدا کثیری از مردم و مسولین گرمسار در عزاداری حضرت امام حسین ع شرکت و به عزاداری پرداختند.

دریافت 44 MB
کد خبر 6560531

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها