آیین دلدادگی در استان سمنان؛ ارادت به امام حسین(ع) در اربعین

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همزمان با اربعین حسینی، آئین ویژه این روز در اقصی نقاط استان سمنان برگزار شد و مردم دلداده اهل بیت (ع) و امام حسین (ع) به عزاداری پرداختند. همزمان با این روز همچنین راهپیمایی بزرگ دلدادگان حسینی هم در این استان برگزار شد. مردم استان سمنان از ساعاتی قبل حتی خیلی زودتر از آنکه موکب ها آمادگی پذیرایی از مردم را داشته باشند در محل‌های از پیش تعیین شده حضور یافتند تا ارادت شأن را به ساحت امام حسین (ع) نشان دهند.

راهپیمایی بزرگی که مورد استقبال گسترده مردم در ۵۵ نقطه استان سمنان قرار گرفت. مردمی که دل‌هایشان را در کنار دل زائران اربعین قرار دادند که امروز را در کربلای معلی، در بین الحرمین و در حرم امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) حضور یافتند. استقبال گسترده مردم استان سمنان از این مراسم، نکته‌ای است که ائمه جمعه و مسئولان استانی و شهرستانی در صحبت‌هایشان با رسانه‌ها، به خوبی به آن اشاره کرده‌اند.

حضور مردم سمنان

مردم سمنان امروز روز باشکوهی را آغاز کردند پیاده روی دلدادگان حسینی با حضور پرشور مردم ولایتمدار مرکز استان از صبح پنجشنبه آغاز و تا کنون هم ادامه دارد. مردم سمنان از میدان امیر المومنین (ع) به سمت مصلای نماز جمعه راهپیمایی کردند و موکب‌های فرهنگی و مذهبی و پذیرایی نیز به مردم دلداده سمنان خدمت رسانی کردند.

مهدی صمیمیان فرماندار سمنان که یکی از همین شرکت کنندگان در راهپیمایی با شکوه دلدادگان اربعین حسینی بود در گفتگو با خبرنگار مهر، عشق و ارادت مردم به ساحت مقدس امام حسین (ع) و اهل بیت (ع) را بی نظیر توصیف کرد و از خدمت رسانی به زائران رضوی و اربعین در این شهرستان خبر داد.

صمیمیان با بیان اینکه در کنار موکب هایی که امروز با همکاری تبلیغات اسلامی و دیگر ارگان‌ها در پیاده روی دلدادگان حسینی برپا شده، موکب هایی هم در سطح شهر و ورودی و خروجی سمنان برای خدمت رسانی به زائران رضوی و اربعین تدارک دیده شده است.

شاهرودی‌ها در میدان حضور

در شاهرود نیز راهپیمایی بزرگی بین این شهر و بسطام برگزار شد و مانند سال‌های قبل مردم از ساعاتی قبل به این مکان آمده بودند تا در مراسم دلدادگی حسینی حضور پیدا نمایند. موکب‌های پذیرایی و فرهنگی، مذهبی، بهداشت و مشاوره و… نیز به مردم خدمت رسانی کردند.

حجت الاسلام حسین پور کارشناس مسائل دینی که در این مسیر حضور داشت در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه اربعین اوج دلدادگی مردم ما به ساحت مقدس سید الشهدا (ع) است، گفت: حضور میلیون‌ها نفر از اقصی نقاط کشورمان در کربلا و همچنین مراسم دلدادگان حسینی نشان از ارادت این مردم به سید الشهدا (ع) دارد.

حسین پور با بیان اینکه مردم ما زیر بیرق اباعبدالله (ع) یک امت هستند و این مسئله‌ای است که دشمنان اصلاً آن را درک نمی‌کنند، ابراز کرد: مردم ما برای سیدالشهدا (ع) جان می‌دهند و از همین بابت است که شهید سلیمانی فرمودند ما ملت امام حسینیم (ع). لذا دشمن باید بداند که این مردم زیر یک پرچم قرار دارند و نمی‌توان آنها را جدا کرد.

ما ملت امام حسینیم (ع)

در دیگر شهرهای استان سمنان هم راهپیمایی دلدادگان حسینی با شور خاصی در دست برگزاری است حجت الاسلام محمد بارانی امام جمعه مهدیشهر نیز که در همین مراسم حضور یافته در گفتگو با خبرنگار مهر، حضور مردم را قابل ستایش و تقدیر دانست و از دست‌اندرکاران اربعین دلدادگان حسینی قدردانی کرد.

بارانی با بیان اینکه مردم ما در همه حال نشان داده‌اند که دوست دار اهل بیت (ع) و سید الشهدا (ع) هستند، افزود: متصدیان هماهنگی و برگزاری اربعین دلدادگان حسینی اقدام خوبی را در سال‌های اخیر آغاز کرده‌اند و این امکان خوبی را برای کسانی فراهم می‌کند که توان و یا تمکن حضور در کربلا و راهپیمایی اربعین حسینی را نداشتند و این قابل ستایش و تقدیر است.

۵۵ نقطه استان سمنان میزبانی مراسم دلدادگان حسینی شد

حجت الاسلام علیرضا قنبری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: امروز همزمان با سراسر کشورمان راهپیمایی دلدادگان اربعین در ۵۵ نقطه استان سمنان برگزار شد و مرد استقبال پرشوری از این مراسم معنوی داشتند.

حجت الاسلام علیرضا قنبری با بیان اینکه ۱۸ نقطه شهری میزبان مراسم اربعین دلدادگان حسینی بود، گفت: مابقی برنامه‌ها در سطح روستاهای استان سمنان و با مشارکت خوب مردم و هیئت‌های مذهبی برگزار شد.

وی با بیان اینکه موکب‌های بسیار زیادی نیز در مسیر برپا شده است افزود: خدمات پذیرایی و فرهنگی در این موکب ها به مردم ارائه می‌شود همچنین در این موکب ها بحث مشاوره مذهبی، سلامت و… نیز لحاظ شده بود.

حضور پرشور مردم

علاوه بر سمنان و شاهرود راهپیمایی دلدادگان حسینی در دیگر نقاط استان سمنان هم با استقبال پرشور مردم همراه شد دامغانی‌ها پیاده روی دلدادگان اربعین را از ساعت هفت صبح امروز از مسیر گلزار شهدای گمنام (پارک دانشجو) به سمت بارگاه امامزادگان جعفر و محمد برگزار کردند.

گرمساری‌ها ساعت ۹ صبح از مزار شهدا به سمت بارگاه امامزاده اسماعیل پیاده روی کردند و در شهر آرادان ساعت ۱۰:۳۰ از گلزار شهدا (جنب شهرداری) به سمت مسجد صاحب‌الزمان مراسم معنوی برگزار شد و موکب‌های اربعین حسینی هم به مردم خدمت رسانی کردند.

حجت الاسلام جلیل شریفی نیا امام جمعه آرادان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از برگزار کنندگان مراسم دلدادگان حسینی در سراسر استان سمنان گفت: حضور گسترده مردم از پیر و جوان و زن و مرد نشان دهنده عشق و ارادتی است که این مردم نسبت به امام حسین (ع) در دل‌هایشان دارند.

در مهدیشهر ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان ولی عصر به سمت شهدای گمنام دانشکده روانشناسی دربند مراسم باشکوهی برگزار شد سرخه‌ای ها ساعت شش صبح از میدان ولی عصر به سمت بارگاه امامزادگان لاسجرد پیاده روی را برگزار کردند و در میامی نیز برگزاری مراسم ساعت ۱۰ صبح از میدان عاشورا به سمت گلزار شهدا برگزار شد تا همه استان امروز یکپارچه ذکر یا حسین (ع) باشد

از طرف دیگر استان سمنان این روزها میزبان خیل عظیم زائران رضوی هم است، زائرانی که فرصت اربعین را غنیمت شمرده تا به مشهد مقدس سفر داشته باشند و مردم استان در واقع خدمت رسان زائران رضوی هم هستند و این موضوع را همیشه در زمره نگین‌های افتخار استان سمنان می‌دانند.