پذیرایی موکب اهل سنت بوکان از بیش از ۵۰ هزار زائر

به گزارش خبرگزاری مهر، خشایار صنعتی عصر پنجشنبه در بازدید از موکب اهل سنت امام حسین (ع) بوکان، افزود: در ایام اربعین حسینی، موکب اهل سنت امام حسین (ع) شهرستان بوکان همانند سالهای گذشته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمات میدهد.
وی ادامه داد: این موکب بهعنوان نماد همبستگی و همت مردمی، در ایام اربعین حسینی تاکنون پذیرای بیش از ۵۰ هزار نفر از زائران اربعین بوده و میعادگاهی است برای تجلی ایمان و همبستگی جامعه که بهطور شبانهروزی در خدمت عاشقان اهل بیت نبی مکرم اسلام (ص) قرار دارد
صنعتی اضافه کرد: این موکب بهعنوان یک نهاد مردمی، به صورت شبانهروزی آماده خدمترسانی به زائران است و خادمان آن با روحیه معنوی و سنت دیرینه مهماننوازی مردم منطقه، تلاش میکنند تا تجربهای ویژه و خاطرهانگیز برای زائران فراهم کنند.
فرماندار بوکان در ادامه به همراه جمعی از مسئولین و رؤسای ادارات شهرستان از این موکب بازدید کرد.
موکب امام حسین (ع) در شهرستان بوکان به منظور تسهیل اسکان و رفاه زائران، تمامی امکانات لازم برای اسکان، تغذیه، خدمات بهداشتی و معنوی را فراهم کرده است.
