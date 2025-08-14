  1. استانها
پذیرایی موکب اهل سنت بوکان از بیش از ۵۰ هزار زائر

ارومیه- فرماندار بوکان گفت: تاکنون بیش از ۵۰ هزار زئر اربعین از خدمات موکب اهل سنت امام حسین (ع) بوکان بهره‌مند شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خشایار صنعتی عصر پنجشنبه در بازدید از موکب اهل سنت امام حسین (ع) بوکان، افزود: در ایام اربعین حسینی، موکب اهل سنت امام حسین (ع) شهرستان بوکان همانند سال‌های گذشته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمات می‌دهد.

وی ادامه داد: این موکب به‌عنوان نماد همبستگی و همت مردمی، در ایام اربعین حسینی تاکنون پذیرای بیش از ۵۰ هزار نفر از زائران اربعین بوده و میعادگاهی است برای تجلی ایمان و همبستگی جامعه که به‌طور شبانه‌روزی در خدمت عاشقان اهل بیت نبی مکرم اسلام (ص) قرار دارد

صنعتی اضافه کرد: این موکب به‌عنوان یک نهاد مردمی، به صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی به زائران است و خادمان آن با روحیه معنوی و سنت دیرینه مهمان‌نوازی مردم منطقه، تلاش می‌کنند تا تجربه‌ای ویژه و خاطره‌انگیز برای زائران فراهم کنند.

فرماندار بوکان در ادامه به همراه جمعی از مسئولین و رؤسای ادارات شهرستان از این موکب بازدید کرد.

موکب امام حسین (ع) در شهرستان بوکان به منظور تسهیل اسکان و رفاه زائران، تمامی امکانات لازم برای اسکان، تغذیه، خدمات بهداشتی و معنوی را فراهم کرده است.

