خبرگزاری مهر، گروه استانها- سمیه سعادتمند: در روز اربعین حسینی، حرم مطهر امام رضا (ع) میزبان سیل ارادتمندان و زائران دلسوختهای است که از اقصی نقاط ایران و جهان، خود را به پایتخت معنوی ایران رساندهاند. این مکان مقدس، همزمان با ماتم و عزای حسینی، کانون شور و شعور و تجلی ارادت بیکران شیعیان به سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش میشود.
از شب اربعین، فضای حرم رضوی، شمایلی از ماتم و سوگ به خود میگیرد. رواقها و صحنها، سیاهپوش میشوند و عطر عزا، در هر گوشه از این حریم قدسی میپیچد. خیل زائران و مجاوران، با دلی مالامال از اندوه و عشقی سوزان، خود را به مراسم ویژه شب اربعین میرسانند. دعای کمیل، که با نوای حزین مداحان و سخنرانان در صحن جامع رضوی و رواق امام خمینی (ره) طنینانداز میشود، اشکها را روانه میسازد و دلها را به سوی کربلا پرواز میدهد. زائران با زمزمههای «یا حسین» و «یا اباالفضل»، همنوا با اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در این شب حزین، به عزاداری میپردازند. مراسم زیارت وارث و زیارت امینالله، از دیگر برنامههای محوری این شب است که با حضور پرشور مردم، ابعاد معنوی مراسم را دوچندان میکند.
در روز اربعین اوج این عزاداریها در حرم مطهر رضوی رقم خورد. از ساعات ابتدایی صبح، صحن پیامبر اعظم (ص) مملو از جمعیت میشود. دستههای عزاداری از جایجای مشهد و شهرهای اطراف، با نظم و شکوهی خاص، به سمت حرم راهی میشوند. نوای سنج و دمام، همگام با مداحیهای سوزناک، فضایی روحانی و حماسی ایجاد میکند. نمایشهای آئینی و تعزیه، بخش دیگری از برنامههای هنری و مذهبی است که در نقاط مختلف حرم برگزار میشود و به تصویر کشیدن گوشههایی از واقعه کربلا، تأثیر عمیقی بر قلب و جان بینندگان میگذارد. کودکان و نوجوانان نیز در این مراسم حضور پررنگی دارند؛ با پرچمهای کوچک سیاه و لباسهای متحدالشکل، در کنار والدین خود، ارادتشان را به سرور آزادگان ابراز میکنند. برنامههای ویژه برای این قشر، از جمله مداحی و سخنرانیهای متناسب با سن آنها، در رواق دارالحجه و دیگر فضاهای مخصوص برگزار میشود.
در کنار این شور حسینی، حرم مطهر رضوی همچنان به ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی خود میپردازد. برنامههای مسجد گوهرشاد، با محوریت تبیین ابعاد نهضت عاشورا و فلسفه اربعین، برای عموم زائران و مجاوران برگزار میشود. تورهای حرمگردی، با هدف معرفی تاریخ و معماری این بنای باشکوه، مورد استقبال قرار میگیرد و نشستهای «نیم روز در بهشت»، فرصتی برای تأمل و گفتوگو پیرامون معارف اسلامی فراهم میآورد. این فعالیتها نشان میدهد که حرم رضوی، در کنار کارکرد عبادی و زیارتی، یک مرکز پویا برای رشد فرهنگی و معنوی جامعه است.
حال و هوای مراسم جاماندگان اربعین در مشهد
از ساعت ۸ صبح، میدان بسیج مملو از جمعیتی شده بود که با پرچمهای سیاه و نوحهخوانی، قدم در مسیر عشق گذاشتند. این جمعیت تنها شامل قشر خاصی نبود؛ از پیر و جوان، مرد و زن، و از تمامی اقشار جامعه با پوششها و اعتقادات مختلف، همگی در یک مسیر و با یک هدف مشترک قدم برمیداشتند: ابراز ارادت به امام حسین (ع). اینجا، هیچکس احساس غریبی نمیکرد و همه در یک حس مشترک شریک بودند. اشکهای جاری بر صورت سالمندانی که به دلیل بیماری و کهولت سن نتوانسته بودند به کربلا بروند، نشان از سوز و گداز درونی آنان داشت. آنها با همین قدمهای کوتاه در مشهد، دلشان را به کربلا فرستاده بودند.
در طول مسیر، موکبهای مردمی با شور و حرارت خاصی برپا شده بودند. این موکبها، به دست مردم عادی اداره میشدند که از دل و جان برای خدمت به زائران مایه میگذاشتند. از شربت و چای گرفته تا پذیرایی ناهار، همه چیز به صورت نذری و کاملاً خالصانه ارائه میشد. در میان این خادمین، خادمین امام رضا (ع) نیز با لباسهای مخصوص خود حضور داشتند و جانانه به زائرین خدمت میکردند. آنها با نظم و ترتیب خاصی، به جمعیت در طول مسیر کمک میکردند و فضایی از احترام و آرامش را به وجود آورده بودند.
مردی میانسالی که در بین موکب دارها به چشم میخورد، در خصوص انگیزه خود از برپایی موکب گفت: ما هر سال آرزوی حضور در پیادهروی اربعین در کربلا را داریم، اما شرایط برایمان فراهم نمیشود. تصمیم گرفتیم امسال با برپایی این موکب، خود را در ثواب این حرکت عظیم شریک کنیم. وقتی اشک شوق زائران را میبینیم که با ذکر یا حسین یک لیوان چای را از ما دریافت میکنند، احساس میکنیم که خودمان نیز در مسیر کربلاییم.
محمد حسین جوان ۱۳ ساله که مشغول واکس زدن کفش زائرین بود گفت: اینجا همه با پای پیاده قدم برمیدارند و هر گام آنها دارای اجر و ثواب است. من هم خواستم سهم کوچکی در این راهپیمایی داشته باشم. این کار برای من، شبیه انجام وظیفه در سپاه امام حسین است.
رقیه دختر ۸ ساله که در حال پخش شربت بود نیز بیان کرد: پدرم به من گفته است که باید به همه شربت بدهم تا خنک شوند. وقتی بزرگ شدم، میخواهم به کربلا بروم و به زائران امام حسین (ع) آب بدهم، درست مثل حضرت ابوالفضل العباس.
اجتماع پرشکوه دلدادگان حسینی
همچنین اجتماع پرشکوه دلدادگان حسینی از ساعت ۱۶:۳۰ در صحن پیامبر اعظم (ص) میزبان خیل عزاداران حسینی و جاماندگان از کاروان پیادهروی اربعین شد.
در این مراسم باشکوه و معنوی ابتدا آیاتی از کلامالله مجید با نوای کبیر قلندرزاده از قاریان به نام و ممتاز آستان قدس رضوی تلاوت و سپس گروه سرود گلدستههای حرم به اجرای برنامه هم خوانی و سرود، خواهند پرداخت.
اجرای برنامه دکلمهخوانی توسط ابوالفضل سیبویه و اجرای نمایش آئینی با هنرمندی گروه نمایشی «عُشاق الحرمین»، از دیگر برنامههای اجتماع دلدادگان حسینی در حرم مطهر رضوی خواهد بود.
در این مراسم که تا ساعت ۱۸:۰۰ عصر ادامه دارد، حاضران با قرائت زیارت پرفیض امینالله که با نوای مداح و ذاکر آلالله، جواد مشکیباف قرائت میشود، به محضرصاحب عزای اربعین حسینی، حضرت علی بن موسی الرضا (ع)،عرض ارادت میکنند.
در ادامه این مراسم، محمد حسینی، از ذاکران و مرثیهسرایان اهل بیت (ع) با مرثیهسرایی و نوحهسرایی در سوگ اربعین سید و سالار شهیدان، دلها را روانه صحن و سرای آن شهید تشنه لب در ارض اقدس کربلا، خواهد کرد.
راهپیمایی جاماندگان اربعین در مشهد، بیش از یک مراسم ساده مذهبی بود. این مراسم، نمادی از عشق بیپایان به اهل بیت (ع)، ایمان راسخ به ارزشهای عاشورا و همدلی بینظیر مردم بود. این حماسه، به ما یادآوری میکند که برای ابراز ارادت به امام حسین (ع)، نیازی به حضور فیزیکی در کربلا نیست؛ بلکه کافی است دلت کربلایی باشد و با هر قدم، پیام عاشورا را فریاد بزنی.
