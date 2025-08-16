  1. دین و اندیشه
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

اجرای پویش ۳۱۳ میلیون صلوات در طریق الحسین (ع)

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور عشایر ایران گفت: پویش ۳۱۳ میلیون صلوات، نذر ظهور امام عصر ارواحنافداه، از طریق نرم‌افزار بین‌المللی «صلوات‌نت» در موکب‌های اربعین انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعبدالله بحرینی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور عشایر ایران، از روند فعالیت‌های فرهنگی و معنوی این سازمان در مسیر اربعین حسینی و انتشار پیام‌های دینی از طریق نرم‌افزار بین‌المللی «صلوات‌نت» خبر داد و گفت: خدا را شاکریم که علی‌رغم محدودیت‌ها و عدم مساعدت برخی نهادها، این پویش بین‌المللی، در مواکب شهدای عشایر مستقر در مرزهای خسروی و مهران، به نیت ظهور حضرت مهدی ارواحنافداه آغاز شد و بسیار تأثیرگذار بود.

وی این برنامه را باعث حفظ ارتباط با مخاطبین در جامعه جهانی دانست و با تأکید بر امکان انتقال پیام‌های دینی و فرهنگی توسط این نرم افزار، افزود: هدف ما، ایجاد جریان مستمر فرهنگی و معنوی بوده و هست، تا پیام عاشورایی و امام حسین علیه‌السلام در سطح جهانی منتشر شود.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور عشایر ایران تأکید کرد: مبلغین روحانیِ ما با حضور در مواکب مسیر اربعین، ارائه توضیحات لازم و در اختیار گذاشتن نرم‌افزار، با مخاطبان زیادی از کشورهای مختلف، ارتباط برقرار کردند و آنان نیز با اهداف ما آشنا شده و در فعالیت‌های فرهنگی ما مشارکت نمودند.

وی افزود: مبلغین ما تا بعد از اربعین در مواکبی که به نام جبهه مقاومت یا گروه‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند، حضور دارند و فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی را ادامه می‌دهند و انشاالله امیدواریم این روند در طول سال ادامه داشته باشد.

حجت‌الاسلام بحرینی با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری در تبلیغ دین گفت: نرم‌افزار صلوات‌نت به‌عنوان یک ابزار مدرن، امکان نشر و ترویج ارزش‌های دینی را در سطح بین‌المللی فراهم کرده است و این نرم‌افزار به ما اجازه می‌دهد تا در مناسبت‌های مختلف سال و مسیرهای زیارتی، با مخاطبان جهانی ارتباط برقرار کنیم و فرهنگ عاشورایی و ایثارگری را به آنان منتقل کنیم.

وی افزود: حضور ما در موکب‌ها تنها به ارائه خدمات معنوی محدود نمی‌شود؛ بلکه از طریق این نرم‌افزار، امکان دسترسی مستقیم به محتوا و برنامه‌های دینی فراهم شده و زائران و مخاطبان در سراسر جهان می‌توانند در جریان فعالیت‌ها قرار گیرند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور عشایر ایران در ادامه تأکید کرد: یکی از ویژگی‌های مهم این فعالیت‌ها استمرار آن در طول سال و در مناسبت‌های مختلف است. این برنامه نه تنها در مسیر پیاده‌روی اربعین؛ بلکه در دیگر مناسبت‌های مذهبی و ملی، جریان‌ساز بوده و ارتباط با مخاطبان را حفظ می‌کند.

وی با بیان اینکه فعالیت‌ها به‌صورت جمعی و هماهنگ با دیگر نهادها و گروه‌های بین‌المللی انجام می‌شود، گفت: مبلغین و خادمان ما در مواکب، با بهره‌گیری از این نرم‌افزار، پیام‌های دینی و فرهنگی را منتقل کرده و نقش مهمی در ترویج آموزه‌های اسلام ناب و فرهنگ اهل بیت علیهم‌السلام دارند.

این فعال فرهنگی با تأکید بر نقش فناوری در ترویج فرهنگ دینی افزود: استفاده از ابزارهای روز دنیا در فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی، امکان انتقال پیام‌ها و ارتباط با مخاطبان جهانی را فراهم کرده و از این طریق، فرهنگ ناب اسلامی و پیام‌های عاشورایی به‌صورت مستمر منتشر می‌شود.

حجت‌الاسلام بحرینی در پایان به اهمیت استمرار این جریان اشاره کرد و گفت: با توجه به استقبال مخاطبان داخلی و بین‌المللی برنامه‌های ما در مسیرهای زیارتی و در مناسبت‌های مختلف ادامه خواهد داشت و هدف اصلی ما ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و معنویت است.

