خاموشی ۹ دستگاه ماینر ۹میلیارد ریالی در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز پنجشنبه اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک ساختمان خالی از سکنه، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران این شهرستان‌ها قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: مأموران با کلانتری ۲۶ باغمیشه با هماهنگی قضائی و با همکاری اداره برق شهرستان‌های موصوف به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی، تعداد ۹ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق و سایر تجهیزات مرتبط با آن را کشف کردند.

فرمانده انتظامی تبریز با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش ریالی ماینرهای کشف شده را ۹ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: در این رابطه ۲ نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.