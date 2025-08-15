همبستگی علما، مسئولان و رسانه ها ضامن پیشرفت و امنیت سیستان و بلوچستان

آیت الله مصطفی محامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان سیستان و بلوچستان، به دلیل موقعیت جغرافیایی و تنوع قومی و مذهبی، همواره مورد توجه دشمنان بوده است. وجود اقوام و مذاهب مختلف در این استان یک فرصت ارزشمند محسوب می‌شود، اما در عین حال، چالش‌های امنیتی نیز دارد. با وجود گروه‌های معاند و حمایت‌های خارجی از آنها، استان به محلی برای ورود مخلان امنیت و مزدوران دشمن تبدیل شده است. در این شرایط، وحدت و همبستگی بین رسانه‌ها، علما و مسئولان، می‌تواند به عنوان یک سپر دفاعی و خنثی کننده دسیسه‌ها عمل کند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: رسانه‌ها باید با هم باشند و یک شبکه واحد تشکیل دهند تا برای رفع مشکلات اساسی و مهم استان، موج خبری و رسانه‌ای ایجاد کنند. توصیه به رسانه‌ها این است که یکدیگر را تنها نگذارند و با وحدت، به پیشرفت استان کمک کنند.

وی اظهار داشت: همچنین، علمای اهل سنت، نقش مهمی در برقراری امنیت استان و مدیریت هیجانات ذهنی جوانان دارند. آنها باید مراقب سخنان خود باشند و از هرگونه سخنی که به تفرقه و ناامنی منجر شود، پرهیز کنند.

امام جمعه زاهدان خاطرنشان کرد: امنیت استان سیستان و بلوچستان به لطف تلاش‌های گسترده نیروهای امنیتی و گزارشاتی که در این خصوص ارائه می‌کنند، شرایط مطلوب است. با وجود تهدیدات گسترده و حجم بالای دشمنان متنوع در آن سوی مرز، استان از نظر امنیتی وضعیت قابل قبولی دارد. بسیاری از عملیات‌های تروریستی پیش از وقوع شناسایی و خنثی شده‌اند و موارد رخ‌داده به معنای ضعف توانمندی‌ها نیست. این موفقیت به لطف خدا و تلاش نیروهای نظامی و امنیتی است.