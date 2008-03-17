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۲۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۰۵

قرعه کشی بسکتبال المپیک در غیاب نمایندگان ایران

قرعه کشی بسکتبال المپیک در غیاب نمایندگان ایران

مراسم قرعه کشی رقابت های بسکتبال المپیک 2008 پکن ، هفتم اردیبهشت ماه در غیاب نمایندگان فدراسیون بسکتبال کشورمان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، فدراسیون بسکتبال کشورمان با وجود دریافت دعوت نامه برای شرکت در مراسم قرعه کشی این رقابت ها، نماینده ای را به محل انجام مراسم  اعزام نمی کند.

نصرت الله جعفریان دبیرفدراسیون بسکتبال در این زمینه به خبرنگار مهر گفت:" فدراسیون بسکتبال در ابتدای سال 87 به دلیل درگیری برای آماده سازی ملی پوشان و اعزام آنها به محل اردوهای برون مرزی روزهای پرمشغله ای را در پیش خواهد داشت طوریکه به حضور همه اعضای فدراسیون در تهران نیاز است."

وی افزود:" به همین دلیل به هنگام برگزاری مراسم قرعه کشی نماینده ای از فدراسیون بسکتبال حضور نخواهد داشت اما بنا به درخواست ما سفارت ایران در چین حتما نماینده ای را برای حضوردر مراسم قرعه کشی معرفی می کند."

تاکنون حضور 9 تیم در دیدارهای بسکتبال المپیک 2008 پکن قطعی شده است.  ایران، چین (میزبان)، اسپانیا، روسیه، لیتوانی، آمریکا، آرژانتین، استرالیا و آنگولا تیم های شرکت کنندگان دررقابت های بسکتبال المپیک هستند.

سه تیم دیگر اعزامی به این مسابقات با برگزاری رقابت های گزینشی یونان معرفی می شوند. آخرین مرحله مسابقات بسکتبال انتخابی المپیک از 24 تیرماه سال آینده در کشور یونان آغاز می شود.

کد مطلب 656068

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