به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله ایزدی صبح جمعه در جلسه کمیسیون فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و ایثارگران شورای اسلامی شهرکرد با موضوع معرفی و بررسی طرحهای سرمایهگذاری ورزشی در شهرداری شهرکرد، ضمن تسلیت به مناسبت اربعین حسینی اظهار کرد: در حقیقت اربعین تجلی واقعه باشکوه عاشورا است و اگر جهاد تبیین حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) نبود واقعه عاشورا در کربلا باقی میماند.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، ایثارگران و بانوان شورای اسلامی شهرکرد در ادامه ابراز کرد: بزرگداشت و مهمترین کارکرد سیاسی اربعین نشاندادن اقتدار و شکوه درعینحال وحدت و انسجام شیعیان در جهان است.
وی اضافه کرد: اهمیت ورزش بر سلامت افراد و جامعه برکسی پوشیده نیست و مقام معظم رهبری نیز در خصوص ورزش فرمودند: "همه آحاد مردم باید ورزش را جدی بگیرند و آن را برای سلامتی خود یک ضرورت و کار لازم به حساب بیاورند. زیرا جامعه ورزشکار، جامعهای پر تلاش، با نشاط و زنده خواهد بود و جامعه ما امروز به این طراوت و نشاط نیازمند است.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، ایثارگران و بانوان شورای اسلامی شهرکرد ادامه داد: سرمایهگذاری در حوزه ورزش، به ویژه ورزشهای همگانی میتواند بهعنوان یک راهکار اساسی برای کاهش آسیبهای اجتماعی ازجمله اعتیاد و بزهکاری مورد استفاده قرار گیرد که باید توجه ویژهای به آن شود.
ایزدی تصریح کرد: امروزه ورزش بهعنوان یکی از مهمترین ارکان سلامت و تأمین نشاط، شادابی و پویایی جامعه محسوب میشود و قطعاً جوامعی که در حوزه ورزش سرمایهگذاری میکنند به دنبال ایجاد پویایی نشاط، تحول و سلامت و رفاه عمومی هستند.
عضو هیئترئیسه شورای اسلامی شهرکرد تصریح کرد: برایناساس علاوه بر اینکه ورزش موجب تقویت نشاط و شادابی در سطح جامعه میشود مهمترین عامل در ایجاد وحدت و انسجام اجتماعی و امید محسوب میشود.
نظر شما