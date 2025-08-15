به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مصطفی حسینی با تاکید بر اهمیت و ظرفیتهای نهفته اربعین حسینی اظهار داشت: اربعین حسینی، این پدیده بینظیر معنوی و جلوه شاخص ایمان و عشق به اهل بیت علیهمالسلام، روز به روز بیش از پیش ظرفیتهای نهفته خویش را که در عرصههای مختلف تمدنی، امتسازی، اجتماعی، مقاومتی و به ویژه در حوزه فعالیتهای قرآنی نمود مییابد، به شکلی عیان و محسوس به نمایش میگذارد.
وی افزود: هر ساله شاهد رشد بیسابقه برنامهها و حرکتهای قرآنی متنوع در مسیر این اجتماع عظیم هستیم و شاید روزی تصور نمیرفت که چنین حجم و تنوع برنامههای معنوی و قرآنی بتواند در این مسیر جاری و محقق شود.
حسینی ادامه داد: به برکت اربعین حسینی و همراهی پویشهای اثرگذار و الهامبخش همچون پویش فجر، پویش نسل و پویش فتح در سال جاری، این امتزاج معنوی و این معیت مستمر قرآن کریم و اهل بیت علیهمالسلام، جلوههای خود را هر روز بیشتر و روشنتر نمایان میسازد.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: اربعین نه تنها عرصه اجتماع سپاهیان و عاشقان واقعی امام حسین (ع) و یادگارهای راستین پیامبر عظیمالشأن اسلام است، بلکه میتوان آن را مصداق عینی و عملی حضور و ظهور سپاهیان آخرالزمانی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در عرصههای معنوی و اجتماعی دانست، و امید آن داریم که بتوانیم با عنایت الهی و توفیقات روزافزون، بیش از پیش خدمتگزار قرآن کریم و اهل بیت علیهمالسلام باشیم.
