محمدعلی باقری در گفت وگو با خبرنگار مهر در حاشیه مراسم پیاده‌روی دلدادگان حسینی در شهرستان نکا با تقدیر از حضور پرشور اقشار مختلف مردم در همایش جهانی اربعین حسینی، اظهار داشت: امروز دشمنان ملت قهرمان ایران بدانند مردم در کنار مسئولان با وحدت، همدلی و پیروی از نهضت حسینی، در برابر ظلم و ستم، ظالمان و مستکبران عالم ایستاده و با شعار «هیهات منا الذله» هرگز تن به ذلت نخواهند داد.

وی با بیان اینکه شهادت را افتخار خود می‌دانیم، افزود: ما با نشاط و شعور حسینی، ان‌شاءالله برای خدمت بی‌منت به مردم در صحنه حاضر هستیم و دشمنان بدانند به یاری خدای متعال هیچ غلطی نخواهند کرد.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران ادامه داد: با شعار «لبیک یا حسین» در کنار ولی فقیه زمان خواهیم ماند و با «لبیک یا خامنه‌ای» این پرچم جمهوری اسلامی را به دست امام زمان (عج) خواهیم سپرد.

مراسم پیاده‌روی دلدادگان حسینی در روز اربعین با حضور اقشار مختلف مردم، جوانان، نوجوانان، بانوان، روحانیت، مداحان، مسئولان، امام جمعه و ائمه جماعات مساجد، هیئات مذهبی، ورزشکاران و بازاریان با همکاری ستاد برگزاری اربعین حسینی، اداره تبلیغات اسلامی، کانون مداحان و شورای هیئات مذهبی در شهرستان نکا برگزار شد.

در طول مسیر راهپیمایی، موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی برپا و از عزاداران حسینی پذیرایی شد.