به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام احمدی مدیرکل اچاسئی وزارت نفت با تأکید بر اینکه استقرار نظام مدیریت ایمنی فرآیند یکی از راهبردهای کلیدی وزارت نفت در حوزه اچاسئی است، اظهار کرد: الزام به استقرار این نظام در سال ۱۴۰۲ به همه شرکتهای اصلی و فرعی تابع و شرکتهای خصوصی و غیردولتی صنعت نفت ابلاغ شده و هماکنون برنامههای متنوعی در این زمینه در شرکتهای اصلی و تابع تدوین و در دست اجراست.
وی با بیان اینکه بر این اساس، فرآیند ارزیابی سطح استقرار نظام ایمنی فرآیند و نیز ارزیابی طرحهای برتر در سطح صنعت نفت در دستور کار اداره کل اچاسئی وزارت نفت قرار دارد، افزود: فرمت اظهارنامه پیشنهاد طرحهای برتر به شرکتهای اصلی و تابع ارسال شده و پس از دریافت طرحهای پیشنهادی، ارزیابی و انتخاب الگوهای برتر انجام میشود. این طرحهای برگزیده در گردهمایی سراسری ایمنی فرآیند در صنعت نفت که آبان امسال برگزار میشود، معرفی و مورد تقدیر قرار میگیرند.
مدیرکل اچاسئی وزارت نفت با اشاره به حوادث تلخ و ناگوار اخیر در برخی شرکتهای پالایشی و پتروشیمی بیان کرد: مدیریت ایمنی فرآیند بیش از هر زمان دیگری برای صنایع با فرآیندهای پیچیده و پرخطر شیمیایی ضروری است. استقرار این نظام مدیریتی کمک شایانی به شرکتهای عملیاتی و تولیدی در حوزههای بالادست، پالایش، انتقال و بارگیری و پتروشیمی برای مدیریت ریسکهای فرایندی و عملیاتی میکند،
احمدی با تأکید بر اینکه اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق این مهم، بخشی اساسی و حیاتی از مسئولیت مدیران عامل و هیئتمدیره این شرکتها در اطمینان از مدیریت مؤثر ریسکها است، تصریح کرد: با برنامهریزی مناسب و اتکا به دانش متخصصان برجسته در صنعت نفت کشور، استقرار کامل نظام مدیریت ایمنی فرایند محقق میشود.
وی در پایان ضمن دعوت از شرکتهای فعال در صنعت نفت برای حضور شایسته و فعال در این ارزیابی ابراز امیدواری کرد که با اهتمام مدیران ارشد شرکتها، گامهای عملی برای پیشبرد اهداف راهبردی صنعت نفت در حوزه اچاسئی و ارتقای سطح ایمنی برداشته شود.
نظر شما