صادرات ۲۶۰ میلیون دلاری به آفریقا در بهار ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا باغبان که همراه وزیر جهاد کشاورزی برای شرکت در کمیسیون مشترک ایران و کنیا به نایروبی پایتخت این کشور سفر کرده است، گفت: در سه ماهه امسال رشد قابل توجهی در تجارت با قاره آفریقا و به خصوص کشور کنیا داشته‌ایم که صادرات ما به ۸۵ میلیون دلار رسید که امیدواریم این رقم تا پایان سال افزایش یابد.

وی افزود: اکنون حدود یک میلیارد دلار به کشورهای مختلف قاره آفریقا صادرات داریم که در بعضی سال‌ها بیشتر از یک میلیارد دلار و در بعضی سال‌ها مقداری کمتر بوده است.

باغبان میزان صادرات صورت گرفته به قاره آفریقا در سال گذشته را ۸۵۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: در سه ماهه اول امسال رشد قابل توجه ۸۵ درصدی را در صادرات ایران به قاره آفریقا شاهد بودیم که به ۲۶۰ میلیون دلار در کل قاره آفریقا رسیده است.

وی افزود: بعد از یک وقفه ۱۱ ساله، اکنون هفتمین کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و کنیا در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در حال برگزاری است. این کمیسیون با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی در حال برگزاری است و هیئت بلندپایه‌ای از وزارت جهاد کشاورزی به همراه سایر دستگاه‌های دولتی و سایر نهادها و نمایندگانی از بخش خصوصی در این اجلاس حضور دارند.

معاون دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به سرفصل‌های تفاهمات هفتمین کمیسیون مشترک ایران و کنیا در نایروبی اظهار کرد: قرار است تفاهماتی در حوزه‌های مختلف صورت گیرد که عمده‌ترین موضوعات توسعه همکاری‌های اقتصادی، صنعتی، فنی، کشاورزی، تحقیقات و آموزش، حوزه‌های بانکی، سرمایه‌گذاری، بهداشت و درمان، گردشگری است و موضوعات دیگری را نیز در برمی‌گیرد که در ذیل سند یادداشت تفاهمی در این اجلاس به امضا خواهد رسید.

برگزاری مجمع اقتصادی بین فعالان اقتصادی ایران و کنیا

وی با اشاره به اجلاس کمیسیون مشترک ایران و کنیا ادامه داد: در این کمیسیون اسناد مربوط به تفاهمات به امضای طرفین و رؤسای اجلاس خواهد رسید و بعد از آن مجمع اقتصادی بین فعالان اقتصادی ایران و کنیا برگزار خواهد شد. بخش خصوصی کشور نیز به صورت فعال و گسترده در این مجمع حضور دارند.

باغبان با اشاره به ایرانیان مقیم کنیا ادامه داد: مرکز تجاری ایران در کشور کنیا و کلینیک ایران از سال‌های گذشته در کنیا دایر شده و فعال است. تجار زیادی در کشور کنیا تردد دارند و روابط خوب تجاری بین دو کشور برقرار است، امیدواریم این اجلاس هم به توسعه روابط ما با کنیا منجر شود.

معاون دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به حجم تجارت دو کشور افزود: سال گذشته ۱۷۰ میلیون دلار صادرات به کنیا و حدود ۹ میلیون دلار واردات از این کشور داشتیم. کالاهایی که به کنیا صادر می‌کنیم در حوزه آهن‌آلات، فولاد، کود اوره، قیر، روغن‌های صنعتی، مصالح ساختمانی و بخشی هم مواد غذایی است.

تلاش برای برطرف کردن چالش‌های لجستیک در تجارت با آفریقا

وی با اشاره به چالش‌های لجستیک برای تجارت با آفریقا اظهار کرد: اکنون خط کشتیرانی ما به شرق آفریقا یعنی کشورهای کنیا و تانزانیا برقراراست، منتها باید بتوانند این مسیر را در فاصله زمانی کوتاهی تردد و برنامه منظمی در این خصوص داشته باشند. همچنین علی‌رغم توافق‌نامه‌های هوایی که با آفریقا داریم، هنوز پرواز مستقیم به آفریقا نداریم که تحریم‌ها در آن تأثیرگذار بوده است.

معاون دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران در پایان با بیان اینکه در سال‌های اخیر واردات و تأمین برخی از اقلام و کالاهای اساسی کشورمان از قاره آفریقا را داشتیم، افزود: برای مثال چندی است، واردات گوشت از کشور کنیا و آفریقای جنوبی را شروع کردیم که مسیر بسیار کوتاه‌تری نسبت به کشورهای آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین است. همچنین می‌توان در تأمین اقلام و کالاهای اساسی کشور از این قاره برای آینده برنامه‌ریزی داشت. ستاد آفریقا می‌تواند با برنامه‌ریزی در این زمینه و تهیه یک بسته حمایتی ویژه برای قاره آفریقا، توسعه روابط با قاره آفریقا را تسهیل کند.