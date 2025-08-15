خوزستان بر مدار گرما؛ تداوم دماهای بالاتر از ۵۰ درجه

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، استقرار توده هوای گرم طی امروز نیز سبب وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی خواهد شد.

وی گفت: همچنین از اواخر وقت امروز تا اواسط هفته آینده (به‌ویژه طی صبحگاه و شامگاه)، جریانات گرم و مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی، مه رقیق و وقوع دمای احساسی بالاتر از ۵۰ درجه در سواحل، مناطق جنوبی، مرکزی، غربی و تا حدودی شمالی استان خواهند شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: طی فردا و پس فردا با توجه به بالابودن شاخص‌های ناپایداری احتمال رشد ابر و رگبارهای پراکنده همراه با رعد وبرق و تندباد لحظه‌ای در ارتفاعات استان وجود دارد.

سبزه زاری با اشاره به جریانات جوی استان اظهار کرد: در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۵۱ و بستان با دمای ۲۷.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی افزود: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۹.۳ و کمینه دمای ۳۰.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.