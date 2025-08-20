دمای خوزستان کاهش می یابد؛ افزایش رطوبت و شرجی ماندگار

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی فردا روند کاهش یک تا سه درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین طی امروز و فردا (به ویژه امروز) سرعت وزش بادها در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان به صورت متوسط تا نسبتاً شدید خواهد بود؛ لذا احتمال خیزش گردوغبارهای موقتی و محلی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهر در این مناطق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا روز جمعه جریانات جنوبی (به ویژه در صبحگاه و شامگاه) سبب افزایش رطوبت و شرجی در مناطق جنوب شرقی، شرقی و تا حدودی مرکزی استان خواهد شد.

سبزه زاری با اشاره به جریانات جوی استان اعلام کرد که در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۹.۴ و ایذه با دمای ۲۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی اظهار کرد: همچنی در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۷.۶ و کمینه دمای ۳۲.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.