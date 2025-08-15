نماینده استقلال: جای ما در سطح اول آسیاست؛ الوصل حریف سختی است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد افضلی پس از مشخص شدن حریفان تیم فوتبال استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: جایگاه استقلال همیشه سطح یک آسیا است و هدف ما صعود از مرحله گروهی است.

او ادامه داد: ما برای اولین بار است که در لیگ قهرمانان آسیا ۲ حضور داریم و الوصل امارات با توجه به سابقه خوبی که داشته حریف سرسخت‌تری برای ما در مرحله گروهی محسوب می‌شود.

بر اساس قرعه‌کشی انجام شده استقلال در گروه A رقابت‌ها با تیم‌های الوصل امارات، المحرق بحرین و الوحدات اردن همگروه شد.

دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ از روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و روز سوم دی به پایان می‌رسد. دو تیم برتر از هر گروه راهی مرحله یک‌هشتم نهایی خواهند شد.