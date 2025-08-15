زمان دیدارهای استقلال در لیگ قهرمانان آسیا + عکس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه استقلال، تیم فوتبال استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ باید به مصاف الوصل امارات، المحرق بحرین و الوحدات اردن برود.
برنامه کامل بازیهای استقلال در لیگ قهرمانان آسیا ۲ به شرح زیر است:
چهارشنبه ۲۶ شهریور:
الوصل امارات - استقلال؛ ورزشگاه زعبیل دوبی، ساعت ۲۰
چهارشنبه ۹ مهر:
استقلال - المحرق بحرین؛ ورزشگاه آزادی، ساعت ۱۹:۳۰
چهارشنبه ۳۰ مهر:
استقلال - الوحدات اردن؛ ورزشگاه آزادی، ساعت ۱۹:۳۰
چهارشنبه ۱۴ آبان:
الوحدات اردن - استقلال؛ ورزشگاه ملک عبدالله امان، ساعت ۲۱:۱۵
چهارشنبه ۵ آذر:
استقلال - الوصل امارات؛ ورزشگاه آزادی، ساعت ۱۹:۳۰
چهارشنبه ۳ دی:
المحرق بحرین - استقلال؛ ورزشگاه شیخ علی بن محمد آلخلیفه / ساعت ۱۹
