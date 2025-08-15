زمان دیدارهای استقلال در لیگ قهرمانان آسیا + عکس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه استقلال، تیم فوتبال استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ باید به مصاف الوصل امارات، المحرق بحرین و الوحدات اردن برود.

‌برنامه کامل بازی‌های استقلال در لیگ قهرمانان آسیا ۲ به شرح زیر است:

چهارشنبه ۲۶ شهریور:

الوصل امارات - استقلال؛ ورزشگاه زعبیل دوبی، ساعت ۲۰

چهارشنبه ۹ مهر:

استقلال - المحرق بحرین؛ ورزشگاه آزادی، ساعت ۱۹:۳۰

چهارشنبه ۳۰ مهر:

استقلال - الوحدات اردن؛ ورزشگاه آزادی، ساعت ۱۹:۳۰

چهارشنبه ۱۴ آبان:

الوحدات اردن - استقلال؛ ورزشگاه ملک عبدالله امان، ساعت ۲۱:۱۵

چهارشنبه ۵ آذر:

استقلال - الوصل امارات؛ ورزشگاه آزادی، ساعت ۱۹:۳۰

چهارشنبه ۳ دی:

المحرق بحرین - استقلال؛ ورزشگاه شیخ علی بن محمد آل‌خلیفه / ساعت ۱۹