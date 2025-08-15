دستگیری قاچاقچی شیشه و توقیف ماینرهای غیرمجاز در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر نصیری اظهار کرد: در پی تعامل پلیس مبارزه با مواد مخدر استان‌های اصفهان و قم مشخص شد یک قاچاقچی قصد انتقال مقادیری مواد مخدر با یک خودروی سواری از یکی از استان‌های جنوبی به تهران و عبور از محور مواصلاتی قم را دارد که بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی به محورهای مواصلاتی اعزام و پس از کنترل خودروهای عبوری، خودروی مورد نظر را در اتوبان کاشان به قم شناسایی و توقیف کردند که در بازرسی از آن، دو بسته شیشه به وزن دو کیلوگرم که به‌طور ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود از کشف ۱۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در یک خانه‌باغ خبر داد و گفت: ارزش این دستگاه‌ها برابر اعلام کارشناسان، ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده و در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.