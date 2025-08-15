به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با استناد به پیش‌بینی سازمان هواشناسی اعلام کرد: بارش‌های شدید روزهای شنبه و یکشنبه در استان‌های گیلان، مازندران و ارتفاعات گلستان با احتمال وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی همراه خواهد بود.

بر اساس این گزارش، اردبیل، نیمه شرقی آذربایجان شرقی و شمال خراسان شمالی نیز شاهد بارش خواهند بود. در خوزستان دمای بالای ۴۹ درجه تداوم دارد و بادهای ۱۲۰ روزه در شرق کشور ادامه خواهد یافت.

سازمان امدادونجات هشدار داد خطر طغیان رودخانه‌ها و موج‌گرفتگی در دریای خزر جدی است و شنا حتی در مناطق سالم‌سازی‌شده ممنوع اعلام شد.

نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در استان‌های در معرض خطر به حالت آماده‌باش کامل درآمده و تجهیزات امدادی در مناطق حساس مستقر شده‌اند. شهروندان می‌توانند در صورت بروز حادثه با شماره اضطراری ۱۱۲ تماس بگیرند.