نجات ۱۰ نفر از حریق مجتمع مسکونی در مشهد

آتشیار وحید باخدا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح جمعه حریق یک مجتمع مسکونی واقع در بلوار اندیشه به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد و آتش نشانان ایستگاه‌های ۵۳ و ۳۵ بلافاصله در محل حاضر شدند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد گفت: آتش نشانان با عملیات فوری موفق شدند ۱۰ نفر محبوس شده در طبقات این ساختمان را پیش از گسترش حریق به نقاط امن منتقل کنند.

وی ادامه داد: آتش نشانان پس از مهار آتش، با توجه به حجم بالای دود در ساختمان، با استفاده از دستگاه‌های تهویه توربوفن دود زدایی را انجام و محل را ایمن‌سازی کردند.

باخدا خاطرنشان کرد: در این حادثه هیچ مصدومیتی گزارش نشد و علت حریق در دست بررسی است.

گفتنی است؛ این نخستین مورد حریق با محبوسی جمعی در مشهد طی هفته جاری نیست؛ روز دوشنبه ۲۰ مردادماه نجات ۱۰ نفر از ساکنان یک منزل در بلوار رحمانیه و سه‌شنبه ۲۱ مرداد نیز عملیات مشابهی برای نجات ۱۰ نفر از ساختمانی در خیابان مطهری شمالی انجام شده بود.