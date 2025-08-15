  1. استانها
آمادگی کامل تیم فوتبال فجر شهید سپاسی برای حضور در لیگ برتر

شیراز-مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز از آمادگی کامل این تیم برای حضور درمسابقات لیگ برترخبر دادوگفت:انجام بازی‌های تدارکاتی و برپایی دو اردو شرایط مطلوبی برای این تیم فراهم ساخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کریمی از تکمیل فهرست بازیکنان، برگزاری اردوهای آماده‌سازی و آمادگی کامل این تیم برای آغاز لیگ برتر فوتبال خبر داد و گفت: تیم فجر سپاسی در شرایط مطلوبی قرار دارد و تمامی بازیکنانی که در لیست سرمربی بودند جذب شدند. همچنین دو بازیکن تیم به تیم ملی امید دعوت شده‌اند.

وی ادامه داد: از مجموع لیست ۲۰ نفره تیم برای آغاز مسابقات، ۱۸ بازیکن تکمیل شده و دو جای خالی برای جذب بازیکنان سرباز در نظر گرفته‌ایم. بازیکنان مطرحی مانند مسعود ریگی، علی هلیچی، امیرارسلان مطهری، شروین بزرگ و فرشید اسماعیلی جذب شدند و از میان ۱۱ بازیکن فصل گذشته که در لیست پیروز قربانی، سرمربی تیم، قرار داشتند ۱۰ بازیکن حفظ شده‌اند.

مدیرعامل فجر سپاسی با اشاره به روند آماده‌سازی تیم افزود: انجام شش بازی تدارکاتی و برپایی دو اردو باعث شد که تیم در شرایط بسیار مطلوبی قرار گیرد و آماده شروع لیگ هستیم.

کریمی با بیان اینکه ورزشگاه پارس شیراز با تلاش شبانه‌روزی مسئولان مربوطه در حال آماده‌سازی است، تصریح: قطعاً هفته دوم میزبان تیم گل‌گهر سیرجان خواهیم بود.

