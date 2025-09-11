  1. استانها
  2. فارس
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۴۹

پیروز قربانی: از تعطیلات لیگ برای رفع نقاط ضعف فجر استفاده کردیم

شیراز- سرمربی فجر شهید سپاسی شیراز با اشاره به بازی با تیم خیبر خرم آباد گفت: تیم فجر در وضعیت خوبی قرار داد و از تعطیلات بهره‌برداری مناسبی داشتیم تا نقاط ضعف تیم را برطرف کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز قربانی با اشاره به بازی تیم فجر شهید سپاسی با تیم خیبر خرم آباد در چارچوب هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران، گفت: امیدوارم بازی فردا مقابل تیم خیبر خرم آباد، بازی خوبی باشد و تماشاگران در استادیوم از تماشای آن لذت ببرند.

وی با اشاره به وضعیت تیم فجر شهید سپاسی شیراز ادامه داد: تیم فجر در وضعیت خوبی قرار داد و از تعطیلات بهره‌برداری مناسبی داشتیم تا نقاط ضعف تیم را برطرف کنیم.

سرمربی فجر شهید سپاسی با تاکید بر اینکه بازی سختی فردا تیم فجر دارد، تصریح کرد:، تیم خیبر خرم آباد تیم قدرتمندی است که تماشاگران پرشوری دارد و جو استادیوم را بسیار جذاب می‌کند و امیدوارم بتوانیم کیفیت خوبی ارائه داده و در کنار تماشاگران از بازی لذت ببریم.

