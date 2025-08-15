«پیر سُرنای لرستان» درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، «همت علی رضایی» سرنا نواز نامی لرستان درگذشت.
اعظم روانشاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در پی درگذشت «همت علی رضایی» سرنا نواز نامی لرستانی، پیامی را صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
با نهایت تأسف و تأثر، خبر درگذشت استاد گرانقدر، همت علی رضایی، هنرمند برجسته و پیشکسوت موسیقی مقامی لرستان، موجب اندوه عمیق جامعه فرهنگی و هنری استان شد.
استاد رضایی، با دههها تلاش بیوقفه در عرصه موسیقی اصیل لرستان، بهویژه در نواختن ساز سرنا، نهتنها میراثدار بخشی از فرهنگ غنی این دیار بود، بلکه باتربیت نسلهای جوان و حضور در آئینها و مراسمهای بومی، نقش بیبدیلی در حفظ و انتقال این هنر ارزشمند ایفا کرد.
بیتردید فقدان این هنرمند مردمی، ضایعهای بزرگ برای هنر موسیقی مقامی ایران و لرستان است. یاد و نام ایشان در دلهای مردم کهن دیار لرستان جاودانه خواهد ماند.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری استان و دوستداران فرهنگ و هنر، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت مینمایم.
