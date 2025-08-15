  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۰

نگرانی صهیونیستها از تبعات تداوم جنگ غزه

نتایج یک نظرسنجی نشان داد که اکثریت صهیونیست‌ها نگران پیامدهای ادامه جنگ در غزه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نتایج یک نظرسنجی تازه منتشر شده توسط روزنامه عبری زبان معاریو نشان می‌دهد که بخش بزرگی از اسرائیلی‌ها از پیامدهای ادامه جنگ در غزه نگران هستند.

بر اساس این نظرسنجی؛ ۶۹ درصد اسرائیلی‌ها نگران هستند که ادامه جنگ منجر به تضعیف انسجام اجتماعی در داخل این رژیم شود.

همچنین ۶۶ درصد شرکت‌کنندگان اعلام کردند که ادامه جنگ وضعیت اقتصادی شخصی و خانوادگی آن‌ها را تهدید خواهد کرد.

طبق این نظرسنجی ،۶۳ درصد از پاسخ‌دهندگان نیز نگران هستند که تهدیدات امنیتی ممکن است آن‌ها را در داخل یا خارج اراضی اشغالی هدف قرار دهد.

