حادثه امنیتی سخت برای نظامیان صهیونیست در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، منابع صهیونیستی از بروز حادثه امنیتی سخت برای نظامیان این رژیم در غزه خبر دادند.

بر اساس این گزارش، شاهدان عینی از فرود ۲ فروند بالگرد صهیونیستی در محل حادثه واقع در شرق خان یونس خبر داده‌اند. پیش از فرود این بالگردها صدای انفجارهای شدید و درگیری‌های گسترده در منطقه شنیده شده است.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی با پرواز در ارتفاع کم، قصد داشتند منطقه را پوشش داده و چتر حمایتی برای نظامیان بر روی زمین ایجاد کنند و به همین دلیل ۳ حمله موشکی را در منطقه انجام داده‌اند.

هنوز از تعداد تلفات و زخمی‌های نظامیان صهیونیستی در نتیجه این حمله گزارشی منتشر نشده است.