کنار گذاشتن اختلافات شرط عبور از مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مستشرق که بیش از هفت سال و هشت ماه در اسارت دشمن بوده است، در جمع نمازگزاران ساروی با بیان خاطراتی از دوران جنگ و اسارت گفت: در سال‌های دفاع مقدس، همه نیروها بدون مرزبندی سیاسی و تنها با پیروی از خط امام و ولایت در میدان حضور داشتند و همین وحدت عامل اصلی موفقیت بود.

وی افزود: امروز نیز بازگشت به همان روحیه و کنار گذاشتن اختلافات جناحی، شرط عبور از مشکلات کشور است.

وی با انتقاد از اولویت یافتن مسائل حاشیه‌ای نسبت به مشکلات اصلی مردم، رسیدگی به وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران، مستأجران و بدهکاران را ضروری دانست و اظهار داشت: نباید اجازه داد فشار اقتصادی بر دوش مردم سنگینی کند و اقشار ضعیف فراموش شوند.

این آزاده دفاع مقدس با اشاره به صبر و استقامت خانواده‌های شهدا و ایثارگران، آنان را قهرمانان واقعی این سرزمین خواند و گفت: بسیاری از این خانواده‌ها سال‌ها چشم‌انتظار بازگشت پیکر عزیزانشان بوده‌اند و حتی پس از گذشت دهه‌ها هنوز خبری از برخی شهدا در دست نیست.

وی تأکید کرد: مسئولان امروز بر سر سفره‌ای نشسته‌اند که با خون شهدا گسترده شده و باید قدر این فرصت را بدانند.

وی همچنین به خاطره‌ای از سال‌های اسارت اشاره کرد و افزود: گاه ماه‌ها و سال‌ها از دیدن ساده‌ترین نعمت‌ها محروم بودیم و تنها امید و ایمان به ولایت و آرمان‌های انقلاب ما را زنده نگه می‌داشت. امروز نیز هر مسئولی که خدمت می‌کند، باید این فرصت را نعمت بداند و کار خود را به نیت شهدا انجام دهد.

این رزمنده در پایان با دعا برای سلامتی رهبر معظم انقلاب، عزت ملت ایران، آزادی مردم مظلوم غزه و تعجیل در فرج امام زمان (عج)، از همه مسئولان خواست به جای تکیه بر جایگاه و عنوان، خدمت صادقانه به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند.