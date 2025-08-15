به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین مهدی اربابی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر بنجار، به مناسبت روز جهانی مسجد، با اشاره به جایگاه محوری مساجد در جوامع اسلامی، تصریح کرد: مسجد تنها یک محل صرف برای عبادت نیست، بلکه یک نماد فرهنگی و پایگاهی برای تربیت انسانهای بزرگ، فرهنگسازی و ایجاد همبستگی اجتماعی است.
امام جمعه بنجار تصریح کرد: مسجدی که برای کودکان و نوجوانان برنامه نداشته باشد، در آینده تعطیل خواهد شد. آینده مساجد ما به حضور همین نسل وابسته است و باید با آغوش باز پذیرای آنان باشیم.
اقتدار دفاعی، عامل بازدارندگی و ناامیدی دشمن
امام جمعه بنجار با تبریک ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی، این روز را نماد استقلال و خودکفایی کشور دانست و افزود: روزگاری این کشور تحت سلطه بیگانگان بود و حتی از جابه جایی تجهیزات نظامی خود خبر نداشت، اما به برکت انقلاب اسلامی و همت متخصصان داخلی، امروز به قدرتی رسیدهایم که دست دشمنان را از این آب و خاک کوتاه کردهایم.
وی با تأکید بر اینکه قدرت عامل اصلی بازدارندگی است، خاطرنشان کرد: هرچه ما قویتر بشویم، دشمنان ما ناامیدتر میشوند. دستاوردهای چشمگیر در صنایع زمینی، دریایی، هوایی، فضایی و بهویژه موشکی، ضامن امنیت و ثبات کشور است و باید این مسیر با قدرت ادامه یابد.
هشدار نسبت به فتنه خلع سلاح مقاومت در منطقه
حجتالاسلام اربابی به سفر اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی به عراق و لبنان اشاره کرد و گفت: هدف از این سفر، آگاهسازی کشورهای دوست و همپیمان نسبت به نقشه جدید دشمن برای خلع سلاح گروههای مقاومت همچون حشدالشعبی در عراق و حزبالله لبنان است.
وی تأکید کرد: دشمن پس از شکست در سوریه، اکنون به دنبال پیادهسازی همان نقشه در عراق و لبنان است و اگر دولتها و ملتهای این دو کشور هوشیار نباشند، ممکن است به سرنوشت سوریه دچار شوند.
