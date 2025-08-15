ضرورت تلاش و برنامه‌ریزی برای حضور کودکان و نوجوانان در مساجد

بنجار - امام جمعه بنجار گفت: مساجد باید از یک عبادتگاه صرف فراتر رفته و به مراکز فعال فرهنگی و تربیتی جامعه تبدیل شوند؛ حضور کودکان و نوجوانان در تحقق این امر مهم و ضروری است.