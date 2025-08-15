  1. استانها
ضرورت تلاش و برنامه‌ریزی برای حضور کودکان و نوجوانان در مساجد

بنجار - امام جمعه بنجار گفت: مساجد باید از یک عبادتگاه صرف فراتر رفته و به مراکز فعال فرهنگی و تربیتی جامعه تبدیل شوند؛ حضور کودکان و نوجوانان در تحقق این امر مهم و ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی اربابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر بنجار، به مناسبت روز جهانی مسجد، با اشاره به جایگاه محوری مساجد در جوامع اسلامی، تصریح کرد: مسجد تنها یک محل صرف برای عبادت نیست، بلکه یک نماد فرهنگی و پایگاهی برای تربیت انسان‌های بزرگ، فرهنگ‌سازی و ایجاد همبستگی اجتماعی است.

امام جمعه بنجار تصریح کرد: مسجدی که برای کودکان و نوجوانان برنامه نداشته باشد، در آینده تعطیل خواهد شد. آینده مساجد ما به حضور همین نسل وابسته است و باید با آغوش باز پذیرای آنان باشیم.

اقتدار دفاعی، عامل بازدارندگی و ناامیدی دشمن

امام جمعه بنجار با تبریک ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی، این روز را نماد استقلال و خودکفایی کشور دانست و افزود: روزگاری این کشور تحت سلطه بیگانگان بود و حتی از جابه جایی تجهیزات نظامی خود خبر نداشت، اما به برکت انقلاب اسلامی و همت متخصصان داخلی، امروز به قدرتی رسیده‌ایم که دست دشمنان را از این آب و خاک کوتاه کرده‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه قدرت عامل اصلی بازدارندگی است، خاطرنشان کرد: هرچه ما قوی‌تر بشویم، دشمنان ما ناامیدتر می‌شوند. دستاوردهای چشمگیر در صنایع زمینی، دریایی، هوایی، فضایی و به‌ویژه موشکی، ضامن امنیت و ثبات کشور است و باید این مسیر با قدرت ادامه یابد.

هشدار نسبت به فتنه خلع سلاح مقاومت در منطقه

حجت‌الاسلام اربابی به سفر اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی به عراق و لبنان اشاره کرد و گفت: هدف از این سفر، آگاه‌سازی کشورهای دوست و هم‌پیمان نسبت به نقشه جدید دشمن برای خلع سلاح گروه‌های مقاومت همچون حشدالشعبی در عراق و حزب‌الله لبنان است.

وی تأکید کرد: دشمن پس از شکست در سوریه، اکنون به دنبال پیاده‌سازی همان نقشه در عراق و لبنان است و اگر دولت‌ها و ملت‌های این دو کشور هوشیار نباشند، ممکن است به سرنوشت سوریه دچار شوند.

