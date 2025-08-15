نداشتن بصیرت، دشمنان را به اهداف خود می رساند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین فرهاد دهقانی، با تاکید به مسئولان شهری بم برای ارائه ضرورت گزارش‌دهی مستمر از اقدامات و بودجه‌های مصرفی به مردم گفت: گزارش دادن باعث دلگرمی مردم می‌شود و به آنها نشان می‌دهد که اقدامات خوبی در حال انجام است و ارائه برنامه‌های آتی نیز به انسجام و همراهی مردم کمک می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای شهر بم، از جمله ارگ جدید، بر لزوم نظارت جدی شورای شهر بر شهرداری تأکید کرد و افزود: بم زمانی آباد می‌شود که ما خودمان را در جایگاه مهمی ببینیم و بم را با شهرهای موفق دیگر مقایسه کنیم.

امام جمعه بم همچنین مردم را به بصیرت‌افزایی و به‌روزرسانی اطلاعات سیاسی فراخواند و گفت: امروز بزرگترین مشکلی که برای کشورها ایجاد می‌شود، به خاطر ناآگاهی مردم است.

دهقانی، افزود: اتفاقات سوریه و لبنان نشان می‌دهد که اگر مردم بصیرت نداشته باشند و از گذشته درس نگیرند، دشمنان به اهداف خود خواهند رسید.

وی با تأکید بر اینکه یهود و نصارا هیچ‌گاه از مسلمانان راضی نخواهند شد مگر آنکه کاملاً تسلیم آنها شوند، افزود: کودتای ۲۸ مرداد نمونه‌ای از جنگ نرم و استفاده از نفوذ و تبلیغات برای رسیدن به اهداف دشمن است و وظیفه همه ما است که از این حوادث عبرت بگیریم و بصیرت خود را افزایش دهیم.

حجت‌الاسلام دهقانی، با اشاره به روز جهانی مسجد، بر نقش محوری مسجد در حل مشکلات جامعه و ضرورت حمایت مسئولان از مساجد تاکید کرد.

وی رویکرد دولت سیزدهم و رئیس جمهور را نسبت به مساجد بی‌نظیر توصیف کرد و گفت: رئیس جمهور فعلی ما طرحی را برای مساجد آورده‌اند که اگر عملیاتی شود، بی‌نظیر خواهد بود، زیرا ایشان عقیده دارند که بسیاری از مشکلات کشور می‌تواند از طریق مساجد و با محوریت مسجد حل شود.

حجت الاسلام دهقانی، از مسئولان خواست که نیازهای مساجد شهری و روستایی را برطرف کرده و در آبادانی آنها بکوشند تا کسی به خاطر کمبود امکانات از مسجد دوری نکند.