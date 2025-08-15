به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی محامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان، در خصوص قضیه نذر گفت: گاهی شنیده می‌شود که برخی‌ها می‌گویند نذر امام حسین علیه السلام شرک است؛ این سخن ناشی از بی‌سوادی و کم اطلاعی این افراد است، زیرا هیچ‌کس امام حسین (ع) را نعوذبالله خدا نمی‌داند که بگوید برای امام حسین نذر انجام می‌شود، پس نذر برای امام حسین (ع) قطعاً شرک نیست.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: اگر کسی صیغه نذر را بلد نباشد و عبارت «والله علیه» را به کار نبرد، نذرش باطل است. اما با این حال این موضوع نه گناه است و نه شرک، بلکه نذر فرد قبول نمی‌شود و نذر صحیح این است که فرد بگوید: برای خدا، انجام فلان کار به گردن من است و متعهد به انجام آن میشوم.

وی خاطرنشان کرد: تقابل جبهه حق و باطل از زمان هابیل و قابیل شروع شد و در دوران پیامبر اسلام نیز ادامه داشت، به کربلا و رویارویی جبهه حسینی و یزیدی رسید و تا امروز و تا قیامت نیز ادامه خواهد داشت.

امام جمعه زاهدان گفت: مهم این است که جبهه حق (خودی) و باطل (دشمن) را به درستی بشناسیم و در جبهه حق ثابت قدم بمانیم.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان ابراز کرد: مسجد باید محور اصلی در تقابل جبهه حق و باطل و همچنین کانون هدایت، نورانیت و معنویت باشد؛ زیرا در طول تاریخ اسلام نیز همین‌گونه بوده است؛ سیاست و مدیریت و خطبه‌ها و سخنان پیامبر اسلام (ص) در مسجد گفته می‌شد؛ همچنین مسائل اجتماعی و معیشتی در مسجد پیگیری می‌شد. حتی امورات جنگ همگی در مسجد صورت می‌گرفت.

وی گفت: همه کسانی که در مسجد نقش دارند باید دست به دست هم دهند تا ترویج سبک زندگی اسلامی، تقویت بنیاد خانواده و مقابله با تهاجم فرهنگی و مباحث اخلاقی در مسجد انجام شود.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: مردم پاکستان، مانند ایران و گاه فراتر از ما، پای کار اسلام و انقلاب هستند و این پای کاری یک ظرفیت عظیم دینی، فرهنگی و تمدنی است که شایسته توجه است؛ چرا که ما و ملت و دولت پاکستان دشمنان مشترکی داریم؛ از استکبار جهانی و رژیم غاصب صهیونیستی گرفته تا گروهک‌های مزدور و تروریستی که برای هر دو کشور خطرآفرین هستند.

وی همچنین تأکید کرد: منافع مشترک فراوانی در حوزه‌های امنیت، تجارت، فرهنگ و سایر عرصه‌ها میان دو کشور ایران و پاکستان وجود دارد و باید این مشترکات را قدر دانست و به خوبی از آنها استفاده کرد.

امام جمعه زاهدان در پایان گفت: خبرنگاران باید پیگیر مطالبات مردم باشند و با ایجاد شبکه‌ای متحد و منسجم، پشت یکدیگر باشند تا در برابر فشارهای احتمالی تاب‌آور باشند؛ همچنین نقدها از سوی خبرنگاران نیز باید منصفانه باشد.