بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی و حاکمیت موج گرما و تداوم آن در لرستان، اظهار داشت: در این راستا شاهد افزایش دما در استان تا روز چهارشنبه خواهیم بود.
وی با اشاره به افزایش مصرف حاملهای انرژی، خطر گرمازدگی در گروههای سنی و حساس، خطر آتشسوزی در مراتع، احتمال خسارت ناشی از تنش دمایی در بخش کشاورزی و دامداری و…، بر لزوم مدیریت بهینه مصرف حاملهای انرژی، خودداری از فعالیت گروههای سنی و بیماران در فضای باز طی ساعات گرم روز، انجام آبیاری در ساعات خنک شبانهروز، خودداری از برپایی آتش در طبیعت و… تأکید کرد.
مدیرکل هواشناسی لرستان، گفت: در این بازه زمانی، افزایش دماهای روزانه طی روزهای دوشنبه و سهشنبه قابلتوجه خواهد بود.
