هدف رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه تجزیه و تضعیف کشورمان بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی، شامگاه جمعه، در مراسمی با حضور سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با اشاره به انتشار کتابی توسط یک صهیونیست گفت: بر اساس این کتاب، هدف نهایی رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه تجزیه و تضعیف کشورمان بود.
قشقاوی همچنین درباره وضعیت شهرستانهای رباط کریم و بهارستان گفت: حداکثر بین ۵ تا ۷ درصد مردم این مناطق در دوران جنگ مهاجرت کردهاند، اما در مقابل حدود ۲۰ درصد مهمانپذیر افزایش یافته است که نشاندهنده مدیریت موفق مسئولان است.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت و مجلس در کنار مردم ایستادهاند و با وحدت و همبستگی، آماده مقابله با توطئههای دشمن هستند. این انسجام در سایه رهبری مقام معظم رهبری و فداکاری نیروهای نظامی و انتظامی حفظ خواهد شد.
