به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی، بعد از ظهر پنجشنبه، در نشست شورای برنامه ریزی استان تهران، با اشاره به مشکلات ترافیکی شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان، بر لزوم توسعه حمل و نقل ریلی و کاهش وابستگی به جاده‌ها تأکید کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: با وجود احداث چندین بزرگراه و اتوبان از جمله بزرگراه ساوه، جاده قدیم ساوه و اتوبان قم، هنوز شاهد ترافیک شدید در مسیرهای این شهرستان‌ها هستیم و بسیاری از مردم ساعات طولانی را در خودرو سپری می‌کنند.

قشقاوی با بیان اینکه حمل و نقل ریلی به لحاظ ایمنی، سرعت و حفظ محیط زیست نسبت به حمل و نقل جاده‌ای و حتی هوایی برتری دارد، افزود: در سال گذشته هیچ تصادفی در قطارهای کشور رخ نداده است، در حالی که آمار حوادث در سایر وسایل نقلیه قابل توجه است.

وی با اشاره به پروژه‌های در دست اجرای مترو در شهرستان‌ها گفت: متروی اسلامشهر تا میدان نمازو رسیده و در ادامه مسیر تا میدان قائم امتداد خواهد داشت. ایستگاه‌های جدید مانند ایستگاه بارستان نقش قابل توجهی در کاهش ترافیک خواهند داشت.

نماینده مردم رباط کریم درباره هزینه‌های پروژه‌های ریلی نیز تصریح کرد: نصب یک دستگاه کانادایی در مسیر ریلی ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه دارد و برداشت آن نیز ۱۵۰ میلیارد تومان است. مجموعاً ۳۰۰ میلیارد تومان صرف تنها یک دستگاه می‌شود در حالی که فاصله مسیر ۱۸۰۰ متر است. بنابراین استفاده از مسیرهای ریلی اختصاصی و مدیریت صحیح هزینه‌ها، بهره‌وری بیشتری را فراهم می‌کند.

قشقاوی ادامه داد: این مسیرهای ریلی اختصاصی می‌توانند مانند نمونه‌های موفق اروپایی امکان عبور سریع و امن را فراهم کنند. مزیت دیگر این مسیرها نسبت به مترو، کاهش زمان سفر و هزینه کمتر بلیط است. به‌عنوان مثال مسیری که با مترو یک ساعت و نیم طول می‌کشد، با ریل اختصاصی نیم ساعت طی می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری‌های لازم در سطح اداری انجام شده و بودجه‌های مورد نیاز برای رفع موانع و اجرای پروژه‌ها اختصاص یافته است تا تحول جدی در حمل و نقل و کاهش ترافیک شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان ایجاد شود.