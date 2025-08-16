احداث نیروگاه ۶ مگاواتی خورشیدی دولتی در آشتیان

حمیدرضا سهرابینیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسیر توسعه زیرساختهای انرژی در این شهرستان با تمرکز بر انرژی پاک و بهرهگیری از فناوریهای نوین با شتاب در حال پیگیری است.
مدیر توزیع برق آشتیان افزود: با توجه به برنامه سهساله شهرستان آشتیان برای تولید ۴۱ مگاوات برق خورشیدی، احداث هفت پروژه در حوزه انرژی خورشیدی دستور کار قرار گرفته و مراحل اجرایی آن آغاز شده است.
وی افزود: این پروژه یکی از بزرگترین طرحهای انرژی پاک در منطقه محسوب میشود و نقش مؤثری در افزایش ظرفیت تولید برق و کاهش وابستگی به منابع فسیلی دارد.
سهرابی نیا با اشاره به پیشرفت پروژههای انرژی تجدیدپذیر تصریح کرد: تا کنون یک مگاوات از برنامه تعیینشده محقق شده و پروژههای متعددی نیز در دست اجرا قرار دارند.
مدیر شرکت توزیع برق آشتیان ادامه داد: در کنار نیروگاه ۶ مگاواتی، احداث نیروگاه خورشیدی کشاورزی با ظرفیت ۱۵۰ کیلووات و اجرای پروژههای کوچک ۵ کیلوواتی در روستاهای نوده، خورچه و نادرآباد نیز در حال پیگیری است.
وی با اشاره به بهسازی شبکه برق روستایی در قالب طرح «بهارستان» گفت: عملیات تعویض پایههای برق در ۶ روستای شهرستان انجام شده است که موجب بهبود پایداری شبکه در مناطق روستایی خواهد شد.
سهرابی نیا تاکید کرد: از دیگر اقدامات انجامشده میتوان به اجرای پروژه مانوری شبکه فشار متوسط به طول ۷۸۰۰ متر با اعتبار ۶۴ میلیارد ریال، نصب ۵ دستگاه سکسیونر گازی با قابلیت کنترل از راه دور و تکمیل زیرساختهای برق پروژه مسکن ملی اشاره کرد.
