به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر چهارشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی هفت مگاواتی شرکت بافت فراهان اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو و تجدیدپذیر یکی از راهکارهای اصلی ما برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حرکت به سمت توسعه پایدار است.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی هفت مگاواتی فراهان، افزود: این پروژه با سرمایه‌گذاری ۲۱۰ میلیارد ریال و در زمینی به مساحت ۹ هکتار اجرا می‌شود و یکی از طرح‌های کلیدی در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر استان مرکزی محسوب می‌شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: این نیروگاه علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای برق شهرستان فراهان، زمینه‌ای برای اشتغال‌زایی محلی و رشد اقتصادی منطقه فراهم خواهد کرد.

استاندار مرکزی ادامه داد: این پروژه با رعایت استانداردهای محیط زیستی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین طراحی شده تا حداکثر بهره‌وری انرژی را تضمین کند.

وی گفت: عملیات اجرایی این پروژه شامل نصب پنل‌های خورشیدی، احداث تأسیسات برق و اتصال به شبکه سراسری برق است.

زندیه وکیلی افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی، نیروگاه خورشیدی فراهان سهم قابل توجهی در پایداری شبکه برق استان مرکزی و کاهش فشار بر نیروگاه‌های سنتی ایفا کند.

وی تاکید کرد: این پروژه نمونه‌ای عملی از تعهد استان مرکزی به توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست و ارتقا منابع انرژی پاک به شمار می‌رود.