سیاوش اسعدی کارگردان فیلم «غریزه» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اکران محدود این فیلم برای معرفی به اسکار توضیح داد: حدود سه هفته پیش با موافقت شورای صنفی نمایش قرار شد که «غریزه» به مدت یک هفته اکران محدود داشته باشد تا طبق اساس‌نامه آکادمی، برای معرفی به اسکار مشکلی وجود نداشته باشد اما متأسفانه دوستان وزارت ارشاد سه هفته است که جلوی اکران این فیلم را گرفته‌اند.

وی درباره دلیل جلوگیری از اکران این فیلم گفت: فیلم «غریزه» اسفند سال گذشته پروانه نمایش دریافت کرد. حالا دوستان می‌گویند که باید اصلاحات جدیدی روی این فیلم اعمال شود. دریافت پروانه نمایش از وزارت ارشاد نوعی اعتبار برای فیلم است و نمی‌توانند پس از دریافت پروانه نمایش مجدد اصلاحاتی برای فیلم اعلام کنند.

اسعدی تاکید کرد که نسخه‌ای از «غریزه» پروانه نمایش دریافت کرد که در چهل‌وسومین جشنواره فیلم فجر اکران شد و تغییراتی نداشته است.

این کارگردان سینما تصریح کرد: این گمانه‌زنی‌ها وجود دارد که فیلم «غریزه» نیز یکی از گزینه‌های اصلی معرفی به اسکار است. من دوستان کمیته معرفی فیلم به اسکار را می‌شناسم و همه آنها افراد قابل اعتمادی هستند. اگر فشاری از بیرون به آنها وارد نشود، قطعاً می‌توانند بهترین تصمیم‌ها را بگیرند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این فیلم برای معرفی به اسکار داشتن پخش‌کننده آمریکایی است. همچنین «غریزه» در بیش از بیست جشنواره بین‌المللی حضور داشته و ۶ جایزه جهانی کسب کرده است. این فیلم همین اکنون نیز در یکی از جشنواره‌های کانادایی حضور دارد که به زودی خبر آن اعلام خواهد شد.

در فیلم «غریزه» که در بخش خصوصی تهیه و تولید شده است، ‎امین حیایی، پانته‌آ پناهی‌ها و ژاله صامتی در کنار ۲ چهره جدید ساینا روحانی و مهدیار شاه‌محمدی در نقش ۲ نوجوان محوری داستان، نقش‌های اصلی را ایفا می‌کنند. فرهاد شریفی، افشین سنگ‌چاپ و پردیس پورعابدینی دیگر بازیگران تازه‌ترین اثر اسعدی هستند.