پکن: چین روابط با ایران را در دستور کار دیپلماتیک خود قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «مائو نینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز سه شنبه در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار شی جین پینگ، رئیس‌جمهور این کشور با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران در پکن خبر داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این خصوص نوشت: رئیس جمهور شی جین پینگ با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، در پکن دیدار کرد. رابطه چین و ایران از آزمون تحولات در جهان سربلند بیرون آمده و توسعه پایدار و سالمی را حفظ کرده است.

«مائو نینگ» در ادامه افزود: چین همیشه روابط خود با ایران را در دستور کار دیپلماتیک خود در خاورمیانه (غرب آسیا) قرار داده و آماده است تا با ایران برای پیشبرد دوستی، تعمیق اعتماد متقابل و تقویت همکاری در زمینه‌های مختلف همکاری کند.

وی سپس اضافه کرد: چین به حمایت از عدالت، تلاش برای یافتن راه حلی برای مسئله هسته‌ای ایران که نگرانی‌های مشروع همه طرف‌ها را در نظر بگیرد، و تلاش‌های مداوم برای تحقق صلح پایدار در خاورمیانه (غرب آسیا) ادامه خواهد داد.