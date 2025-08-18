اعزام رایگان هواداران شمس آذر برای تماشای بازی با استقلال خوزستان

مجتبی حاجطاهری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین بازی تیم شمس آذر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ روز سهشنبه ۲۸ مرداد در ورزشگاه قوامین تهران برگزار و سبزپوشان قزوینی در این دیدار به مصاف تیم استقلال خوزستان خواهند رفت.
وی افزود: برای حضور هواداران در این مسابقه، چهار دستگاه اتوبوس جهت اعزام رایگان به ورزشگاه قوامین تدارک دیده شده و متقاضیان میتوانند پس از ثبتنام، رأس ساعت ۱۵ روز سهشنبه ۲۸ مرداد مقابل ورزشگاه سردار آزادگان قزوین حاضر شوند.
حاجطاهری تصریح کرد: این بازی نخستین دیدار بیرون از خانه شمسآذر در فصل جدید است که به دلیل آماده نبودن زمین چمن میزبان در ورزشگاه قوامین برگزار میشود.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، حدود ۲۰۰ هوادار با اتوبوس و بیشاز ۱۰۰ نفر با خودروهای شخصی برای حمایت از شمس آذر در این دیدار حضور خواهند داشت.
مدیر کانون هواداران شمس آذر با بیان اینکه هواداران زینت فوتبال هستند، افزود: بازیکنان شمس آذر روی حمایت تماشاگران بهعنوان یار دوازدهم حساب ویژهای باز کردهاند.
وی در پایان افزود: در این بازی جمعی از پیشکسوتان عرصه ورزش هواداران را همراهی خواهند کرد و از همه فوتبالدوستان قزوینی دعوت میکنیم در این بازی مهم و ۶ امتیازی از تیم شمسآذر حمایت کنند.
نظر شما