درخواست مس برای جذب چند بازیکن پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی در خصوص شرایط تیم فوتبال مس رفسنجان اظهار داشت: زمانی که هدایت مس را بر عهده گرفتم، تیم تقریباً خالی شده بود اما با تلاش کادر فنی، تیم جدیدی تشکیل دادیم. هر روز بازیکنی به جمع ما اضافه می‌شود. از نظر بدنی نه می‌توانیم فشار سنگین به تیم بیاوریم و نه تمرینات سبک داشته باشیم. از نظر تاکتیکی نیز تنها یک جلسه ۱۵ دقیقه‌ای کار کرده‌ایم. با این حال، تعطیلات فیفادی پس از دو هفته، فرصت خوبی برای آماده‌سازی بیشتر خواهد بود.

وی افزود: اطمینان دارم مس رفسنجان در پایان فصل جزو تیم‌های بالای جدول خواهد بود و هدف ما ارتقای جایگاه تیم نسبت به فصل گذشته است. هواداران باید توجه داشته باشند که از تیمی کاملاً جدید نباید انتظار شاهکار داشت. بازیکنان خارجی هنوز با تیم هماهنگ نیستند و حتی برخی از آنها نام هم‌تیمی‌های خود را نمی‌دانند. یک بازیکن خارجی امروز به ما اضافه شد و یک دروازه‌بان خارجی نیز طی روزهای آینده به تیم خواهد پیوست.

خطیبی با اشاره به وضعیت نقل و انتقالات عنوان کرد: قیمت چهار بازیکن خارجی ما در مجموع ۵۰۰ هزار دلار بوده است. برای جذب چند بازیکن پرسپولیس نامه زدیم اما همگی با باشگاه خود قرارداد داشتند. من رضا غندی‌پور و مبین دهقان را از پایه‌های پیکان به تیم بزرگسالان آوردم و اکنون نیز در مس رفسنجان بازیکنان جوانی داریم که در آینده می‌توانند لژیونر شوند. هر سال دو تا سه بازیکن جوان را معرفی می‌کنم که بعدها توسط تیم‌های دیگر استفاده می‌شوند.

سرمربی مس رفسنجان در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار داشت: برخی دوستان تازه به فوتبال حرفه‌ای آمده‌اند و از مراحل قانونی جذب بازیکن آگاهی ندارند. من هم به عنوان سرمربی و هم مدیرعامل سابق باشگاه، این فرآیندها را به خوبی می‌شناسم و کار حرفه‌ای را بلد هستم.

وی درباره پیشنهاد هدایت تیم فوتبال امید گفت: کار کردن در این تیم با دشواری‌های زیادی همراه است. شرایط امیرحسین پیروانی روانخواه سخت است اما امیدوارم بتواند نتایج خوبی کسب کند. سطح مذاکرات برای انتخاب سرمربی تیم ملی امید را چندان مناسب ندیدم.