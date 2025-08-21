به گزارش خبرنگار مهر، کاظم غریبآبادی معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه، عصر روز پنجشنبه در دیدار با آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با تشریح رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: اساس دیپلماسی کشور بر تقویت مناسبات با کشورهای همسایه و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای منطقهای و بینالمللی بنا شده است.
وی با اشاره به مذاکرات اخیر ایران و آمریکا تصریح کرد: محور اصلی گفتوگوهای جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شدن حقوق ملت ایران و رفع تحریمهای ظالمانه بود.
غریبآبادی در ادامه سخنان خود با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر خاطرنشان کرد: این نبرد نهتنها موجب تقویت انسجام منطقهای شد بلکه بار دیگر به همسایگان ایران نشان داد که رژیم صهیونیستی تهدید اصلی برای امنیت و ثبات منطقه است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره متحدی قابل اعتماد برای کشورهای منطقه بوده و این جایگاه در تحولات اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت.
معاون وزیر امور خارجه تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی نیز پایبندی خود به اصول بنیادین را حفظ کرده و هیچ تغییری در مواضع اساسی کشور به وجود نیامده است.
نظر شما