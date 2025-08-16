رفع اتهام از مهاجم تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار جام حذفی روسیه میان روستوف و پاری نیژنی نووگرود، اخراج محمد محبی با شایعات زیادی همراه شد. برخی رسانه‌ها مدعی شدند دلیل کارت زرد دوم و اخراج او، تماس بدنی با «ورا اوپیکینا» داور زن مسابقه بوده است.

اما کمیته داوران فدراسیون فوتبال روسیه با انتشار بیانیه‌ای رسمی این ادعا را تکذیب کرد و اعلام داشت: «اخراج محبی صرفاً به دلیل خطای خشن روی بازیکن حریف بوده و هیچ ارتباطی با تماس با داور ندارد.»

خود محبی نیز در اینستاگرام واکنش نشان داد و نوشت: «خواهش می‌کنم با اخبار فیک قضاوت نکنید. کارت زرد دوم به خاطر خطا بود، نه چیز دیگری.»

با این حال، این ملی‌پوش ایرانی اولین اخراج خود در روسیه را تجربه کرد و دیدار بعدی روستوف را از دست خواهد داد.