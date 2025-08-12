۲۶ بازیکن به اردوی تیم فوتبال امید دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، امید روانخواه، سرمربی تیم ملی فوتبال امید اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو و حضور در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال که از ۲۹ مرداد لغایت ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار میشود، را اعلام کرد.
|ردیف
|نام
|نام خانوادگی
|باشگاه
|استان
|۱
|سهیل
|صحرایی
|پرسپولیس
|تهران
|۲
|محمدحسین
|صادقی
|پرسپولیس
|تهران
|۳
|خوشحال
|سحرخیزان
|استقلال
|تهران
|۴
|اسماعیل
|قلیزاده
|استقلال
|تهران
|۵
|امیرمحمد
|رزاقینیا
|استقلال
|تهران
|۶
|کسری
|طاهری
|پیکان
|تهران
|۷
|عرفان
|جمشیدی
|پیکان
|تهران
|۸
|امیرمهدی
|مقصودی
|کیا
|تهران
|۹
|ارشیا
|وثوقیفر
|فجر شهید سپاسی
|فارس
|۱۰
|یادگار
|رستمی
|فجر شهید سپاسی
|فارس
|۱۱
|فرزین
|معاملهگری
|شمس آذر
|قزوین
|۱۲
|پوریا
|لطیفیفر
|گلگهر سیرجان
|کرمان
|۱۳
|محمدعلی
|شکیبا
|گلگهر سیرجان
|کرمان
|۱۴
|مهدی
|گودرزی
|خیبر خرمآباد
|لرستان
|۱۵
|مسعود
|محبی
|خیبر خرمآباد
|لرستان
|۱۶
|دانیال
|ایری
|ملوان بندرانزلی
|گیلان
|۱۷
|عباس
|حبیبی
|ملوان بندرانزلی
|گیلان
|۱۸
|مهدی
|جعفری
|ملوان بندرانزلی
|گیلان
|۱۹
|امیررضا
|شیخیراد
|نساجی
|مازندران
|۲۰
|محمد
|خلیفه
|آلومینیوم اراک
|مرکزی
|۲۱
|سیدمهدی
|مهدوی
|آلومینیوم اراک
|مرکزی
|۲۲
|علیرضا
|صفری
|چادرملو یزد
|یزد
|۲۳
|آرشا
|شکوری
|لوسیل قطر
|—
|۲۴
|محمدجواد
|حسیننژاد
|ماخاچ قلعه روسیه
|—
|۲۵
|محمدمهدی
|زارع مهذبیه
|احمد گروژنی
|—
|۲۶
|رضا
|غندیپور
|شباب الاهلی
|—
نظر شما