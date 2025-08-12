۲۶ بازیکن به اردوی تیم فوتبال امید دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، امید روانخواه، سرمربی تیم ملی فوتبال امید اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو و حضور در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال که از ۲۹ مرداد لغایت ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود، را اعلام کرد.

ردیف نام نام خانوادگی باشگاه استان ۱ سهیل صحرایی پرسپولیس تهران ۲ محمدحسین صادقی پرسپولیس تهران ۳ خوشحال سحرخیزان استقلال تهران ۴ اسماعیل قلی‌زاده استقلال تهران ۵ امیرمحمد رزاقی‌نیا استقلال تهران ۶ کسری طاهری پیکان تهران ۷ عرفان جمشیدی پیکان تهران ۸ امیرمهدی مقصودی کیا تهران ۹ ارشیا وثوقی‌فر فجر شهید سپاسی فارس ۱۰ یادگار رستمی فجر شهید سپاسی فارس ۱۱ فرزین معامله‌گری شمس آذر قزوین ۱۲ پوریا لطیفی‌فر گل‌گهر سیرجان کرمان ۱۳ محمدعلی شکیبا گل‌گهر سیرجان کرمان ۱۴ مهدی گودرزی خیبر خرم‌آباد لرستان ۱۵ مسعود محبی خیبر خرم‌آباد لرستان ۱۶ دانیال ایری ملوان بندرانزلی گیلان ۱۷ عباس حبیبی ملوان بندرانزلی گیلان ۱۸ مهدی جعفری ملوان بندرانزلی گیلان ۱۹ امیررضا شیخی‌راد نساجی مازندران ۲۰ محمد خلیفه آلومینیوم اراک مرکزی ۲۱ سیدمهدی مهدوی آلومینیوم اراک مرکزی ۲۲ علیرضا صفری چادرملو یزد یزد ۲۳ آرشا شکوری لوسیل قطر — ۲۴ محمدجواد حسین‌نژاد ماخاچ قلعه روسیه — ۲۵ محمدمهدی زارع مهذبیه احمد گروژنی — ۲۶ رضا غندی‌پور شباب الاهلی —